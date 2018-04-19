Владимир Бурматов продолжает проверять качество капремонтов

В Челябинске продолжается проверка качества капитальных ремонтов. За прошлый год в приемную депутата Госдумы Владимира Бурматова обратились более 700 человек, с начала этого года — уже более 200.Каждое обращение проверяется, а по особо сложным случаям организуется выездная проверка во главе с парламентарием. В этот раз он пригласил прессу, сотрудников Фонда капремонта и общественников съездить в дом № 12а на улице Кудрявцева.В этом доме недавно закончился капитальный ремонт, но штукатурка уже потрескалась и начала вздуваться. Из-за того, что козырьки над подъездами имеют щели, от дождя замыкают домофоны, и люди не могут выбраться из дома. Кроме того, в самих подъездах заменили окна, но не поставили ограждения. В открытое окно может вывалиться ребенок.Парламентарий отметил, что в этом доме по проектно-сметной документации износ составляет 10 процентов, хотя ему уже 60 лет.— Видимо, просто кто-то решил сэкономить сначала на проекте, а потом и на работах, — отметил парламентарий. — При ремонте фасада работники покрасили на один раз, а надо на два, во время ремонта межпанельных швов рабочие замазали прямо поверх старых материалов. Это редкий случай, когда результат не устроил никого.Для решения проблем был составлен план предстоящей работы: Фонд капремонта составит акт недоделок и передаст подрядчикам, а они за свой счет должны устранить недочеты. Если добровольно работать откажутся — привлекут прокуратуру и полицию.— У нас уже были такие прецеденты, — сказал Владимир Бурматов. — Главное, чтобы южноуральцы за честно сдаваемые на капремонт деньги получили достойный результат.