В Челябинске будет восстановлен маршрут автобуса № 28

15:47 | 19.04.2018

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко встретился с ветеранами Советского района и выяснил, что они с трудом добираются до собственных дач, расположенных на Троицком тракте.



Он обратился в горадминистрацию, и примерно за месяц маршрут 28-го автобуса вернули. Он начнет ходить уже с 30 апреля.



Напомним, что 28-й автобус едет от Областной больницы до улицы Харлова. Его будет обслуживать организация «Общественный городской транспорт».