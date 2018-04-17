Благодаря Владимиру Бурматову в Челябинске достроят храм

11:43 | 19.04.2018

Настоятель храма имени князя Димитрия Донского отец Дионисий Смирнов обратился к депутату Госдумы Владимиру Бурматову с просьбой оказать содействие в достройке церкви и благоустройстве прилегающей территории.



Этот храм начали возводить в Металлургическом районе столицы Южного Урала в 2013 году. По плану здесь появится храмовый комплекс. Однако церковь расположена в сквере Победы, поэтому ее территорию нужно будет благоустроить. Все заботы взял на себя Владимир Бурматов.



Он распорядился купить и привезти стройматериалы для пристройки, где будет располагаться кухня, а также заняться облагораживанием местности. Кроме того, именно отсюда будут отправляться автобусы с бесплатными экскурсиями по святым местам Урала.



— Владимир Бурматов очень внимательно отнесся к нашей просьбе и пообещал всяческое содействие, — сказал настоятель. — Было очень приятно видеть, что человек такого высокого ранга весьма неравнодушен к православным ценностям, к чаяниям простых людей.