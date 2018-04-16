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Челябинск


11:08 | 18.04.2018

Владимир Бурматов продолжает проверку качества ремонта дорог

В Челябинске продолжаются рейды по дорогам, которые были отремонтированы в прошлом году. Напомним, что этим уже второй год подряд занимается депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Работа уже дает свои плоды: если в прошлом году проблемных участков было 11, то в этом году уже семь. Однако проблемы остались те же — подрядчики производят некачественные ремонты дорожного покрытия, и весной новенький асфальт сходит вместе со снегом.

Сегодня, 17 апреля, Владимир Бурматов собрал общественников и представителей прессы, чтобы показать самые плохие участки дорог. На Богдана Хмельницкого их более 50: ямы глубиной более 15 см и шириной до двух метров. На асфальте трещины, люки и решетки ливневок проваливаются. У кинотеатра «Россия» новое покрытие вовсе превратилось в полосу препятствий. Почти такая же ситуация на шоссе Металлургов, на проспекте Победы и проспекте Комарова, а также на улицах Каслинской, Героев Танкограда, Цвиллинга.

— Не верится, что эти дороги были отремонтированы полгода назад, — рассказал Владимир Бурматов. — По виду отдельных участков складывается ощущение, что их не ремонтировали несколько десятков лет. Похоже, такое было качество работ и материалов, так соблюдались технология и техтребования, что в результате мы получили не только ямы и бугры на дороге, но и серьезную угрозу безопасности горожан.

Эксперты уже проверили 17 объектов. Владимир Бурматов намеревается передать отчет о проделанной работе Борису Дубровскому и горадминистрации. Он уверен, что подрядные организации обязаны устранить недочеты за собственный счет, без привлечения средств бюджета. Эта работа обязательно будет продолжена, заверил парламентарий.

© «Вечерние Ведомости»

 


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