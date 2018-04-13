РМК купила Тарутинское месторождение меди

17:53 | 16.04.2018

Месторождение на Южном Урале компания получила в обмен на Восточно-Тарутинское месторождение в Казахстане. Такое соглашение было достигнуто с компанией «Полиметалл».



«Полиметалл» стал владельцем 85 процентов в ТОО «Тарутинское» и отдал Русской медной компании все права на ООО «Восточный Базис», владеющее лицензией на разработку золотомедного месторождения Тарутинское на Южном Урале. Благодаря сделке улучшается логистика компаний.



— Преимущества Тарутинского для РМК заключаются в характеристиках местной руды и территориальной близости месторождения к перерабатывающим мощностям компании на Южном Урале, — уточнил президент РМК Всеволод Левин. — Внедренные на Михеевском ГОКе технологии позволят эффективно извлекать из руды полезные ископаемые, а благодаря географическому положению месторождения мы сможем оптимизировать издержки на транспорт.