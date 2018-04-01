Анатолий Литовченко прокомментировал отчет Дмитрия Медведева

17:11 | 12.04.2018

Дмитрий Медведев представил отчет о работе правительства за прошедшие шесть лет. Депутат Госдумы Анатолий Литовченко отметил, что премьер-министр выступил сдержанно и основательно и его слова отражают настроение жителей страны.



Дмитрий Медведев назвал прошедшие шесть лет «годами испытаний на прочность экономики России», которая не только «выжила, но и начала развиваться».



— Важно, что в отчете были четко обозначены два основных вызова: обеспечение экономического роста и повышение уровня жизни населения, — сказал парламентарий. — Кроме того, правительство анонсировало ряд реформ.



К примеру, согласно заявлению премьер-министра, будет изменена система пособий по уходу за ребенком после полутора лет. Эту острую проблему не раз поднимали южноуральцы на встречах с парламентарием. Сейчас выплата составляет всего 50 рублей. Медведев уточнил, что она будет пересмотрена с учетом критериев адресности и принципов нуждаемости.



Кроме того, уже весной в Госдуму будет внесен законопроект о расселении аварийного жилья.