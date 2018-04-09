Южноуральцы стали более требовательными к тарифам операторов сотовой сети

14:02 | 11.04.2018

С каждым годом южноуральские абоненты становятся более требовательными к тарифам сотовой сети и их нужды меняются. К примеру, всего несколько лет назад пользователям оператора за точную плату были нужны определенные объемы минут и сообщений. Теперь же вопрос стоит о дополнительных возможностях оператора и качестве интернет-трафика.



Для того, чтобы удовлетворить возросшие интересы, появился конструктор тарифов. Теперь любой абонент может сам выбрать, сколько минут, СМС, гигабайтов и какие дополнительные опции включить в свой тарифный план.



Директор челябинского филиала Tele2 Светлана Галилеева пояснила, что такое предложение для южноуральцев по-своему уникально.



Немаловажно, что удачные нововведения останутся. Речь идет о переносе неиспользованного интернет-трафика и минут на новый месяц, а также обмен минут на гигабайты. Кроме этого, в тариф можно добавить услуги навигации и сервисы YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Они становятся частью тарифа и автоматически отражаются в абонентской плате.