Анатолий Литовченко получил благодарность за закон о валежнике

15:13 | 10.04.2018

Депутату Госдумы Анатолию Литовченко вручили благодарность Совета муниципальных образований региона за закон о валежнике. Глава совета Александр Неклюдов отметил вклад парламентария в устранении правовой коллизии.



Закон о бесплатном сборе поваленных сухих веток и деревьев вступит в силу 1 января следующего года. Благодаря сбору сухостоя частные дома и бани по всей стране получат бесплатное топливо, а лес очистится от пожароопасных недревесных ресурсов.



Анатолий Литовченко также выразил благодарность коллегам и уточнил, что с этой проблемой к нему на личные приемы приходили десятки южноуральцев.



— На сельских сходах мне часто задавали вопрос, почему нельзя в лесах собирать сухие ветки, чтобы топить ими печи в домах, — рассказал он. — Ведь польза очевидная. С коллегами выступили с инициативой разработки новых правил, внесли изменения в Лесной кодекс.