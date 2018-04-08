Дмитрий Медведев вручил депутату Госдумы Владимиру Бурматову награду за активную работу

16:37 | 9.04.2018

Владимир Бурматов стал единственным из всей Челябинской области депутатом, которому вручили столь почетную награду. Как уточнили в правительстве России, она была вручена за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.



- Региональные недели, которые вы проводите, по сути, напитывают вас самой свежей информацией с мест, - отметил Дмитрий Медведев. - Это очень важно и для правительства. Надеюсь, что такого рода взаимодействие будет продолжаться.



В нашем регионе уверены, что эта благодарность является свидетельством уникальной для Челябинской области возможности максимально тесно и эффективно взаимодействовать с властями России.



Стоит добавить, что парламентарий были инициатором рекордного числа проектов законов, которые были внесены и приняты в Госдуме. Также уже 2-й год подряд наш регион получает свыше миллиарда рублей федеральных средств, которые направляются на благоустройство и развитие региона.

