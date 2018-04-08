Tele2 предлагает жителям Южного Урала сконструировать персональный тариф

14:05 | 9.04.2018

Теперь любой абонент может сам выбрать, сколько минут, СМС, гигабайтов и какие дополнительные опции включить в свой тарифный план.



Директор челябинского филиала Tele2 Tele2 Светлана Галилеева пояснила, что такое предложение для южноуральцев по-своему уникально. Она уточнила, что теперь абоненты стали более требовательными и их нужды изменились. К примеру, всего несколько лет назад пользователям сотового оператора были нужны определенные объемы минут и сообщений. Теперь же вопрос стоит о дополнительных возможностях оператора и качестве интернет-трафика.



— С каждым годом наши абоненты становятся все более требовательными, — рассказала Светлана Галилеева. — Они не желают платить за то, чем не пользуются. Новая тарифная линейка стала закономерным результатом наших исследований потребностей клиентов.



Немаловажно, что удачные нововведения останутся. Речь идет о переносе неиспользованного интернет-трафика и минут на новый месяц, а также обмен минут на гигабайты. Кроме этого, в тариф можно добавить услуги навигации и сервисы YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Они становятся частью тарифа и автоматически отражаются в абонентской плате.



В апреле Tele2 представила еще одну новинку. Оператор мобильной связи и «Ростелеком» впервые запускают совместный конвергентный продукт, об этом сообщила коммерческий директор Tele2 «Урал» Дина Зотова. Тарифные предложения «Мульти» включает мобильную связь, услугу «Домашний интернет» и инновационное «Интерактивное ТВ». Клиенты могут выбрать один из трех пакетных тарифов: «Мульти», «Мульти+» или «Мульти Ультра». Они различаются включенным в абонентскую плату объемом мобильного интернет-трафика, скоростью передачи данных «Домашнего интернета» и доступом к «Интерактивному ТВ».



— С каждым годом все большее число клиентов Tele2 в Челябинске и области пользуется нашим мобильным интернетом. Сегодня совместно с крупнейшим ШПД-провайдером страны мы дополнили это предложение «Домашним интернетом» и «Интерактивным ТВ», — отметила Дина Зотова.



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