РМК построит первый в Варне плавательный бассейн

18:14 | 6.04.2018

Уже к концу 2019 года РМК сдаст в эксплуатацию первый в Варне плавательный бассейн. Напомним, что в Варненском районе работает одно из предприятий компании — Михеевский ГОК.



Площадь современного спортивного объекта составит 2500 кв. м. Здесь будет взрослая зона длиной 25 метров и детская 10-метровая. Кроме того, он будет полностью оборудован раздевалками, душевыми, а также сауной, комнатами для фитнеса, тренерскими, буфетом и другими необходимыми помещениями.



Это будет третий спортивный объект, который построит РМК на Южном Урале. В феврале этого года в Коркино началось строительство спорткомплекса, а до этого в прошлом году был открыт спорткомплекс «Металлург» в Карабаше.