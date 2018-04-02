РМК увеличила налоговые платежи в бюджет Южного Урала

15:17 | 3.04.2018

На территории Южного Урала работают шесть предприятий группы РМК. Согласно отчетам, в прошлом году объем налоговых отчислений в бюджет региона по сравнению с предыдущим годом вырос на 50 процентов и составил 3 миллиарда рублей.



Отметим, что всего в 2017 году эти предприятия РМК выплатили 5,6 миллиарда рублей налогов, что на 40 процентов больше 2016 года, а за пять лет выплаты в региональный бюджет выросли в четыре раза.



Добавим, что одно из предприятий — Михеевский ГОК — выплачивает налоги, которые формируют более половины бюджета Варненского района. Его успехи способен побить пока строящийся Томинский ГОК с планирующимися отчислениями 5,2 миллиарда рублей налогов каждый год.



Кроме налоговых выплат, предприятия РМК ежегодно направляют средства на развитие регионов. В 2017 году на эти цели было направлено более 470 миллионов рублей, это почти в три раза больше позапрошлого года.