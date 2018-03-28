Насосная станция в Сухомесово спасет жителей Ленинского района Челябинска от паводка

17:24 | 30.03.2018

В Ленинском районе Челябинска продолжается реализация идеи депутата Госдумы Анатолия Литовченко по спасению жителей от паводка. Напомним, что парламентарий предложил проект переоснащения насосной станции в Сухомесово для того, чтобы слить излишки воды из озера Смолино. Каждую весну она подтопляет подворья, поднимаясь выше средней отметки на полметра.



Сейчас уже произошла замена участка наземного трубопровода, закуплено гидротехническое оборудование на сумму 3 миллиона рублей, планируется монтаж вакуумной и дренажной системы насосов, ведется установка электрозадвижек и клапанов, уточнили в администрации областного центра.



Все работы идут по плану, к майским праздникам станция будет запущена, а уже летом на ней установят защиту от попадания рыб. В мае эксперты начнут обследовать подземную часть трубы.



— Проект перекачки воды из озера Смолино в Сухомесово получил финансирование областного и городского бюджетов, — рассказал Анатолий Литовченко. — Работы ведутся поэтапно, поскольку есть технические нюансы. Сложность в том, что труба была проложена 20 лет назад, она разрушена. Кроме того, насосная станция вышла из строя.



После ревизии гидромеханического и электротехнического оборудования работникам предстоит проложить свыше 3 километров подземных и около 1,5 километра наземных труб.