Школьники поселка Бажово подготовили проект благоустройства парка

14:27 | 28.03.2018

Ребята из местной школы № 11 опросили жителей поселка, обсудили проект с местной администрацией и посчитали, во сколько обойдется благоустройство парка. Депутат Госдумы Анатолий Литовченко намерен поддержать их проект.



Школьники живут рядом с запущенным парком и решили вдохнуть в него новую жизнь. Для этого они собрали мнения местных жителей и составили смету. На реализацию проекта потребуется 9 миллионов рублей.



Отметим, что в поселке живут 12 тысяч человек и у них уже давно нет благоустроенного парка: ныне существующий облюбовали асоциальные элементы. Жители выступили за спортплощадку, зону отдыха и детскую зону. Кроме того, нужны дорожки, лавочки, скульптуры.



Анатолий Литовченко оценил проект школьников и уточнил, что он в дальнейшем может стать основой для реализации.



— Конечно, некоторые идеи по-детски немного наивны, но в целом достаточно конструктивны, — указал парламентарий. — Важно, что подрастающее поколение не требует «дайте нам то, постройте это», а само предлагает провести субботник, очистить территорию от мусора, высадить деревья. Такой бескорыстный, зачастую подвижнический труд заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности.



Документы по благоустройству уже отправлены на чемпионат по проектному управлению на Кубок главы Южного Урала Бориса Дубровского «PMCup».