На Южный Урал приехал замглавы Ростехнадзора Александр Рыбас

10:47 | 26.03.2018

Чиновник посетит Коркино и познакомится с современными стандартами защиты работников на предприятиях группы РМК.



Замглавы Ростехнадзора Александр Рыбас прибыл в столицу Южного Урала 23 марта. Он отправится в Коркино, где познакомится с планом ликвидации угольного разреза, а также примет участие в публичном обсуждении результатов правоприменительной практики Уральского управления Ростехнадзора за прошлый год.



Напомним, что в прошлом году Александр Рыбас подписал указ о том, что 2018 год объявляется Ростехнадзором Годом культуры безопасности. За последние три года РМК увеличила объем средств, направленных на охрану труда и промышленной безопасности (обеспечение работников спецодеждой и СИЗ, медосмотры, улучшение условий труда и прочее), на 70 процентов.



Три из семи работающих в России предприятий РМК уже получили сертификаты соответствия международному стандарту по оценке безопасности труда и охраны здоровья OHSAS:18001, еще три готовятся получить документы в этом или следующем году.