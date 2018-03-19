В Миассе может сильно вырасти стоимость тепла

16:34 | 20.03.2018

В городе Миассе (Южный Урал), по слухам, нашелся покупатель на Тургоякскую ТЭЦ. К слову, эта компания два года назад купила ТЭЦ в городе Кумертау (Республика Башкортостан), и за это время цена отопления там выросла на 31 процент. Станет ли Миасс следующим?



Собственником ТЭЦ в Миассе является ГРЦ Макеева, но там от комментариев отказались, уточнив, что у них готов план модернизации теплоресурса. В данный момент Тургоякская ТЭЦ обслуживает порядка 50 тысяч миассцев и 470 юрлиц. Покупателем может выступить АО «Свердловская энергогазовая компания», которое в 2016 году совершенно недорого, всего за 84,7 миллиона рублей, купило ТЭЦ в Кумертау.



Отметим, что, по мнению некоторых изданий, реализация ТЭЦ машзавода интересна его собственнику, головному предприятию холдинга, в который входит завод, а именно ГРЦ Макеева. Недавно он уже фигурировал в скандале по продаже детского лагеря «Космос», который расположен на берегу Тургояка. По слухам, тут построят элитный санаторий.



Кому же выгодно продавать непрофильные активы, которые так важны для миассцев?