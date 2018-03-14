Анатолий Литовченко: «Выборы – вопрос государственной важности»

17:35 | 16.03.2018

Менее двух суток остается до того, как по всей стране распахнут свои двери избирательные участки и россияне сделают свой выбор в пользу будущего нашего государства на ближайшие шесть лет. Своим мнением о том, почему ни в коем случае нельзя игнорировать это крайне важное для России событие и необходимо прийти и проголосовать, поделился депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко.



- Первый раз голосовал в 1979 году, - не преминул вспомнить депутат. - Тогда проходили выборы в Верховный Совет СССР. А я был студентом Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства. За кого голосовал, уже не помню, а вот чувство личной ответственности и значимости события сохранилось в памяти до сих пор.



В советское время, по словам парламентария, выборы были настоящим праздником, на них шли семьями. На участках всегда было весело и красиво – цветы, плакаты, играла музыка. В буфетах – разные вкусности, для детей - трубочки с кремом и заварные пирожные. Но люди шли независимо от возможности купить бутерброды с колбасой. Считалось, что проголосовать нужно.



- И это прямо святое. Все мы были так воспитаны: попробуй не пойди на выборы! – подчеркнул Литовченко. – Я вообще не люблю, когда решают за меня. Все важные решения в жизни всегда принимал сам.



Не прийти на избирательный участок - значит сознательно отказаться от права голоса, уверен Анатолий Литовченко. Более того, участие в выборах - это вопрос государственной важности. Это возможность повлиять не просто на политическую ситуацию – на благополучие страны.



- Все мы видим, какие позитивные перемены происходят в России, и мы должны дальше двигаться только вперед, - добавил депутат. - Один писатель сказал, что лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды попасть на баррикады. Думаю, более убедительный довод придумать трудно. День выборов – слишком важный день, чтобы остаться дома.



Этот день гораздо важнее, весомее и влиятельнее, чем сотни «кухонных» разговоров, весомо резюмировал Литовченко.