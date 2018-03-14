Половина обращений к Владимиру Бурматову касается проблем ЖКХ

17:22 | 16.03.2018

Около половины обращений, которые только за начало года получил депутат государственной думы Владимир Бурматов, касались проблем ЖКХ. Большинство их них удается решить довольно оперативно, но только после вмешательства депутата.



С начала года парламентарий получил порядка 900 обращений, половина — ЖКХ, остальные касаются зарплаты, нарушения прав и проблем с поставками лекарств по льготам. Сегодня, 16 марта, на очередной прием к депутату пришла соседка женщины, которую в феврале затопили фекалиями по вине коммунальщиков. Тогда она рассказала, что слесари предложили залатать гнилую трубу пластиковыми кусками. После депутатского запроса работники заменили трубу целиком и убрали последствия коммунальной аварии.



Коммунальные проблемы - не единственная тема обращений южноуральцев, но самая болезненная, - уточнил Владимир Бурматов. - Почти половина жалоб касается бездействия управляющих компаний, которые при всем при этом не забывают регулярно требовать плату за свои услуги и повышать цены на них. Крайними, как правило, в этой ситуации остаются самые добросовестные плательщики – пожилые люди. Свою работу нужно делать сразу и хорошо, но если необходимо мое вмешательство — я готов вмешиваться.

