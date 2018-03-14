18:05 | 15.03.2018

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко принял новые наказы жителей поселка Новосинеглазово. На приеме люди просили решить вопрос с ремонтом дорог и освещением улиц, поставить на место зарвавшиеся управляющие компании, укомплектовать местную больницу врачами и аппаратурой. Но главное – построить мост, который соединит поселок с областным центром.



Поселок Новосинеглазово имеет три выезда, и каждый пересекает железнодорожный переезд. В день здесь проходит до 60 поездов, поэтому когда переезд закрывается – в пробке длиной несколько километров люди вынуждены стоять часами.



- Строительство моста – не просто вопрос безопасности, ведь в «пробку» может попасть и скорая и пожарная, это вопрос жизни поселка, его развития, - сказал Анатолий Литовченко.



Парламентарий рассказал, что в прошлом году выполнил более 500 наказов, для новосинеглазовцев все обещания были исполнены. В поселке был построен спорткомплекс, сейчас выделены 10 миллионов рублей на ремонт здания местного ДК. Начался процесс газификации, благоустроено 8 дворов. И вопрос с транспортной доступностью поселка также принят к исполнению.



Фото: Наталия Иванова