На Южном Урале вновь поддержат талантливых студентов

В этом году будет продолжен региональный конкурс «Студенческая инициатива», однако число номинаций и охват студентов вырастет. Глава региона Борис Дубровский одобрил инициативу парламентария Владимира Бурматова и поручил сделать конкурс ежегодным.В прошлом году были выбраны 77 победителей в 8 номинациях из 163 тысяч участников. Они получили до 50 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.- Опыт прошлого года показал высокий интерес к проекту «Студенческая инициатива» со стороны молодежи, - уточнил парламентарий. - Нам удалось выявить действительно талантливых ребят с реально работающими и очень нужными для современного общества проектами в самых разных сферах. Мы поддержали их не только финансово, но и дали возможность заявить о себе на уровне региона.Владимир Бурматов рассказал, что работа с талантливой молодежью продолжается. Для одной экологической инициативы студентов ЧелГУ были найдены 50 волонтеров, привлечены пресса, надзорные и правоохранительные органы.- Важно, чтобы проект «Студенческая инициатива» был ежегодным, тогда каждый год сотни молодых людей смогут получать поддержку, а для кого-то это будет хороший старт большой карьеры, - сказал Владимир Бурматов.