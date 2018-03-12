В Москве пройдет крупное информационно-образовательное мероприятие «Строитель России»

10:03 | 14.03.2018

В середине весны, 16–20 апреля, специалистов строительной отрасли приглашают в Москву для участия в крупном информационно-образовательном мероприятии «Строитель России». Сибирский межрегиональный учебный центр, организатор мероприятия, представит более двадцати различных секций для инженеров и сметчиков.



Тема реформы регулирования вопросов ценообразования и сметного нормирования в строительстве городов обозначена в качестве ключевой, однако эксперты раскроют и сопутствующую тематику. К примеру, какие перспективы ждут большие города и какова динамика их развития, как осуществляется современное управление строительными процессами и проектированием зданий, каковы современные нормы законодательства в реконструкции и экспертизе домов — вот далеко не полный перечень всех тем мероприятия.







Отметим, что уже в сентябре этого года Минстрой инициировал переход на ресурсный подход в строительстве, но пока немногие эксперты владеют тонкостями нововведения.



Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте https://inter-regional.ru/stroitel-rossii.html, а уточнить информацию по телефону 8-800-700-86-69.