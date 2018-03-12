Челябинск
17:05 | 13.03.2018
Что изменилось на Южном Урале после принятия закона о жестоком обращении с животными
Всего пару месяцев назад СМИ пестрели сообщениями о жестоком обращении с животными, теперь же их стало существенно меньше.
— Сейчас эта тема практически ушла из повестки, значит, ужесточение уголовного наказания за жестокое обращение с животными доказало свою эффективность, в том числе став профилактической мерой и останавливая потенциальных преступников от насилия над животными, — сказал Владимир Бурматов. — Кроме ужесточения наказания, очень важно воспитывать детей в духе гуманизма. С доброго отношения к животным начинается доброе отношение к самому себе и окружающим.
Интересно, что сегодня депутат Госдумы инициировал старт нового проекта помощи животным. В его рамках волонтеры будут помогать приютам для бездомных кошек и собак. Первыми к проекту присоединились ученики школы № 141. Буквально за неделю они собрали 100 кг корма, несколько мешков теплых пледов и одеял для собак и даже смастерили несколько просторных будок на уроках технологии. В них теперь живут собаки, которые пострадали от рук человека.
Многие ребята отметили, что им не разрешают держать собаку дома, зато теперь у них есть возможность заботиться сразу о нескольких питомцах.
— У нас в приюте есть собаки, которых мы находили в шаге от смерти, в том числе по вине живодеров, — уточнила директор приюта для животных «Хатико» Екатерина Ковалишина. — Конечно, мы поддерживаем ужесточение наказания за издевательства над животными, считаем это правильной мерой, как и инициативу Владимира Бурматова привлекать школьников в качестве волонтеров к помощи приютам. Мы видим, что ребята приходят к нам с горящими глазами, для многих из них это исполнение мечты.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:42 | 13.03.2018
На Объездной в Екатеринбурге произошла перестрелка
20:00 | 13.03.2018
На время чемпионата мира по футболу митинги в Екатеринбурге переместят на окраины города
19:13 | 13.03.2018
Жители Кургана 18 марта выберут три общественные территории, которые благоустроят в этом году
19:10 | 13.03.2018
Из-за прорыва трубы пятиэтажка в Нижней Туре превратилась в огромный ледяной сталактит
18:58 | 13.03.2018
За школьниками на Урале установят тотальную «слежку», которая обойдется региону в 28 миллионов
18:37 | 13.03.2018
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в заседании Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края
18:12 | 13.03.2018
В четверг в Перми отметят Хинамацури
17:58 | 13.03.2018
Пермяков приглашают на показ местных дизайнеров
17:37 | 13.03.2018
В Кургане коммунальщики наткнулись на труп в коллекторе теплосетей
17:30 | 13.03.2018
Евгений Куйвашев назвал фамилию директора Шарташского лесного парка
17:20 | 13.03.2018
В этом году в Перми снесено 19 аварийных домов
17:16 | 13.03.2018
Поставки уральской продукции в Китай выросли почти в 2,5 раза
17:05 | 13.03.2018
Что изменилось на Южном Урале после принятия закона о жестоком обращении с животными
17:04 | 13.03.2018
Кокорин дал поручение поквартально проверять распределение стимулирующих фондов в каждой школе
16:28 | 13.03.2018
В Первоуральске после похода к врачу пропала школьница
16:17 | 13.03.2018
1 апреля в Екатеринбурге закроют свободный доступ на парковку на площади 1905 года
16:16 | 13.03.2018
Зауралье планирует закупить новые вертолеты для санавиации
16:13 | 13.03.2018
Завтра в Перми представят мастерские для дошкольников
16:02 | 13.03.2018
Кокорин: зарплата среднего и младшего медицинского персонала будет повышена в разы
15:11 | 13.03.2018
Эдуард Россель обратился с призывом к свердловчанам
15:05 | 13.03.2018
Автомобилистам Екатеринбурга усложнят жизнь новыми дорожными знаками
14:49 | 13.03.2018
В Перми демонтированы бетонные блоки во дворе жилого дома
14:44 | 13.03.2018
Школьники получат гранты от РМК на реализацию проектов благоустройства
14:04 | 13.03.2018
В Свердловской области стартовала профилактическая операция «Семья без наркотиков»
13:38 | 13.03.2018
В Кургане поставщики мяса и молока сговорились, чтобы больше заработать на стариках и детях
13:26 | 13.03.2018
Правительство Зауралья распределило деньги муниципалитетам на формирование комфортной городской среды
13:04 | 13.03.2018
Определены основные направления инвестиционной политики Свердловской области на 2018 год
13:01 | 13.03.2018
В Перми судебный пристав спасла ребенка нерадивой матери
12:55 | 13.03.2018
Экс-полицейского-взяточника из Екатеринбурга отправили под суд
12:29 | 13.03.2018
В Пермском крае около 20 тысяч жителей отдаленных поселений получат доступ к интернету в 2018 году
12:10 | 13.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 12 марта 2018 года
11:43 | 13.03.2018
Внимание, розыск! Больной шизофренией уехал из дома
11:33 | 13.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 марта 2018 года
11:23 | 13.03.2018
В Екатеринбурге пройдет всероссийский турнир бодибилдеров
10:45 | 13.03.2018
В Новоуральске задержали наркодилера
10:14 | 13.03.2018
Екатеринбург посетит «главный дзюдоист планеты» Мариус Визер
09:52 | 13.03.2018
Вырос кредитный рейтинг Среднего Урала
09:23 | 13.03.2018
Свердловский малый бизнес задолжал за отопление более 147 млн рублей
08:54 | 13.03.2018
Один пожар уничтожил сразу две иномарки на Уралмаше
22:31 | 12.03.2018
Престижный турнир по дзюдо «Большой шлем» пройдёт в Екатеринбурге
22:02 | 12.03.2018
Чиновники объяснили огромные суммы в квитанциях за ЖКХ
20:57 | 12.03.2018
Житель Екатеринбурга обнаружил червей в водопроводной воде
20:19 | 12.03.2018
Арбитражный суд дал церкви шанс заполучить здания трёх колледжей
19:45 | 12.03.2018
Как будет выглядеть вход в Шарташский лесной парк
18:02 | 12.03.2018
Пермяки могут получить правовую поддержку в решении земельных вопросов
17:48 | 12.03.2018
Жителя Прикамья обвиняют в убийстве гостя