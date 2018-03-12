Что изменилось на Южном Урале после принятия закона о жестоком обращении с животными

17:05 | 13.03.2018

Сегодня, 13 марта, депутат Государственной думы Владимир Бурматов провел встречу с зоозащитниками и отметил, что в последнее время количество случаев жестокого обращения с животными существенно уменьшилось. Это прекрасный эффект от недавно принятого закона, который ужесточает ответственность живодеров.



Всего пару месяцев назад СМИ пестрели сообщениями о жестоком обращении с животными, теперь же их стало существенно меньше.



— Сейчас эта тема практически ушла из повестки, значит, ужесточение уголовного наказания за жестокое обращение с животными доказало свою эффективность, в том числе став профилактической мерой и останавливая потенциальных преступников от насилия над животными, — сказал Владимир Бурматов. — Кроме ужесточения наказания, очень важно воспитывать детей в духе гуманизма. С доброго отношения к животным начинается доброе отношение к самому себе и окружающим.



Интересно, что сегодня депутат Госдумы инициировал старт нового проекта помощи животным. В его рамках волонтеры будут помогать приютам для бездомных кошек и собак. Первыми к проекту присоединились ученики школы № 141. Буквально за неделю они собрали 100 кг корма, несколько мешков теплых пледов и одеял для собак и даже смастерили несколько просторных будок на уроках технологии. В них теперь живут собаки, которые пострадали от рук человека.



Многие ребята отметили, что им не разрешают держать собаку дома, зато теперь у них есть возможность заботиться сразу о нескольких питомцах.



— У нас в приюте есть собаки, которых мы находили в шаге от смерти, в том числе по вине живодеров, — уточнила директор приюта для животных «Хатико» Екатерина Ковалишина. — Конечно, мы поддерживаем ужесточение наказания за издевательства над животными, считаем это правильной мерой, как и инициативу Владимира Бурматова привлекать школьников в качестве волонтеров к помощи приютам. Мы видим, что ребята приходят к нам с горящими глазами, для многих из них это исполнение мечты.