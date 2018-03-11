После вмешательства Владимира Бурматова в многоквартирном доме Челябинска починили крышу

16:45 | 12.03.2018

Капитальный ремонт крыши в доме № 27 на улице Первого Спутника закончился только на днях, хотя должен был завершиться еще прошлой осенью. Челябинцам помог депутат Госдумы Владимир Бурматов.



Напомним, что пару недель назад парламентарий провел выездное совещание прямо на крыше многоквартирного дома, жители которого замерзали всю зиму в ожидании конца ремонта. Тогда Бурматов дал срок подрядчикам до начала марта.



За это время рабочие успели не только полностью завершить кровлю, УК отремонтировала подъезд и утеплила трубы. Владимир Бурматов отметил, что на Южном Урале есть дома, работы по которым не завершены еще с 2016 года. И далеко не всегда виноваты подрядные организации.



— Если для того, чтобы сделать даже такие пустяки, нужно вмешательство депутата Государственной думы, будем вмешиваться. У нас в приоритете интересы жильцов, — отметил парламентарий.



Только за первые два месяца этого года на горячую линию депутата обратились уже больше 60 человек, которых беспокоит качество капитальных ремонтов. Всего за два года работы горячей линии по этому поводу обратились более 700 человек.