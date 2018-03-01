Сергей Донской: Проект Русской медной компании по ликвидации Коркинского разреза вполне приемлем

17:01 | 7.03.2018

Глава Минэкологии России Сергей Донской в ходе визита в столицу Южного Урала уточнил, что предложенный Русской медной компанией проект рекультивации Коркинского угольного разреза путем запечатывания хвостами от будущего Томинского ГОКа является вполне приемлемым вариантом. Напомним, что такое решение позволит исключить эндогенные пожары, пыление и укрепит борта карьера.



– С одной стороны, будет ликвидирован старый объект, а с другой стороны, повысится качество и эффективность реализации проекта Томинского ГОКа, – рассказал Сергей Донской.

