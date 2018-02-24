Майк Тайсон и Костя Цзю посетили турнир по боям в клетке в Челябинске

17:38 | 26.02.2018

В прошедшую субботу, 24 февраля, в столице Южного Урала состоялось 4-е международное бойцовское шоу. Его организатором стала промоутерская компания «РМК Боксинг Промоушен» и поддержал глава региона Борис Дубровский.



Свыше 7,5 тысяч зрителей пришли на бои — в зале был абсолютный аншлаг. Почетными гостями состязания стали Майк Тайсон, Костя Цзю и Федор Емельяненко. Тайсон и Цзю собрали на тренировке больше тысячи подрастающих спортсменов, которым провели разминку и показали несколько важных упражнений. После этого все участники получили сертификаты тренировки со звездами.



В результате состоялось 12 заявленных поединков. В ММА победу одержали жители Екатеринбурга, в дисциплине древнего муайтай — челябинские тайбоксеры. Среди главных поединков Иван Штырков победил поляка Марчина Лазарса.



— Я уже бывал в России. В Москве, Санкт-Петербурге, — отметил Майк Тайсон. — В Челябинске я увидел добрых, позитивных людей, я здесь прекрасно провел время. Здорово, что я увидел много искренних, радостных детских лиц на мастер-классе. Но я не хочу больше драться.



— Урал — это настоящий край единоборств, я бы так сказал, — уточнил Костя Цзю. — Главное, что бокс, единоборства дисциплинируют. Это лучше, чем сидеть дома у компьютера или бездельничать во дворе.



Как отметил главный организатор, исполнительный директор компании «РМК Боксинг Промоушен» Алексей Титов, и ему лично, и зрителям пришлись по душе соревнования в новом формате. Он уточнил, что два соревнования в год уже традиция. Следующие пройдут на День города. И в ближайшее время южноуральцы познакомятся с женскими боями.