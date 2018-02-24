Рубрика: Челябинск
16:57 | 26.02.2018
РМК открыла в Коркино после ремонта детский сад и построит современный спортивный комплекс
Так РМК продолжает работу по развитию регионов своего присутствия.
Детский сад № 32 — единственный в Коркино, где есть ясельная группа. Его могут посещать 80 ребятишек. Однако с даты постройки — 1955 года — садик не видел ремонта. РМК выделила 36 миллионов рублей, и работа закипела.
С середины прошлого года рабочие успели заменить в 2-этажном здании кровлю и перекрытия, утеплили фасад, подвели электрику и сантехнику и оборудовали все группы удобной современной мебелью, игрушками и развивающими материалами. Была благоустроена и территория садика.
Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова рассказала, что компания всегда уделяет особое внимание детям.
— Как бы часто ни звучали эти слова, но дети — это действительно наше будущее, — отметила Анна Шабарова. — Мы хотим с детства привить им уважение к себе и к окружающим, уверенность в своих силах и талантах. Дать им возможности для гармоничного развития, проявления их талантов.
Отметим, что такой же проект был реализован в Карабаше в прошлом году. Правда, на реконструкцию детского сада побольше потребовалось 62 миллиона рублей. Проект уже принес свои плоды: несколько многодетных семей специально переехали в Карабаш из других городов, чтобы записать детей в этот современный, безопасный, комфортный садик.
Детский сад стал первым в череде позитивных изменений города, которые привнесла РМК. В эти выходные в Коркино был заложен первый камень спортивного комплекса.
В церемонии торжественной закладки камня приняли участие первый замгубернатора региона Евгений Редин, вице-президент РМК Анна Шабарова, а также почетные гости: Майк Тайсон, Константин Цзю, местные чиновники.
На двух гектарах комплекса разместится здание площадью 2500 квадратных метров. Здесь появятся зал для игровых видов спорта, зал для контактных видов спорта, зал для дзюдо, баня и другие помещения. Рядом откроют арену с площадкой для мини-футбола, волейбольную площадку, беговую и велосипедную дорожки, детскую и воркаут-площадки, а также трибуны на 250 зрителей. Здесь будут открыты секции для взрослых и детей, а также начнут проводить соревнования. Строительство закончат в следующем году.
— Это будет очень современный, очень полезный объект для города и всего района, — уточнил Евгений Редин. — И хочется верить, что он станет центром притяжения и для занятий спортом, и для активного отдыха. Хочется выразить признательность Русской медной компании за ее социально ориентированный подход.
— Для меня большая радость и честь присутствовать на сегодняшнем мероприятии в Коркино и участвовать в начале строительства нового спортивного комплекса, — отметил Майк Тайсон. — Это будет грандиозный объект! И я с нетерпением жду того момента, когда мы увидим уже готовый спорткомплекс.
Напомним, что в прошлом году РМК уже сдала похожий объект в Карабаше.
© «Вечерние Ведомости»
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