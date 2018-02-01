Завод «Карабашмедь» отметил 20 лет новой истории

Ровно 20 лет назад медеплавильный завод в Карабаше начал свою вторую историю после десяти лет простоя.История этого завода началась больше ста лет назад, в 1910 году. В прошлом веке он стал одним из самых больших медных производств, которое отправляло медь в том числе на военные производства. Однако все эти годы предприятие работало без систем очистки газов, а с 1933 по 1957 год даже и без хвостохранилища.Завод на 10 лет остановили — ущерб экологии был накоплен немалый. Люди потеряли работу и начали уезжать из города. Лишь в 1998 году производство было запущено вновь. С тех времен все изменилось. На базе завода позапрошлого века организовали ЗАО «Карабашмедь».Как рассказал вице-президент РМК по металлургическому производству Алексей Бакин, тогда на заводе была одна шахтная печь и один конвертер возрастом порядка ста лет.— За эти годы на производстве произошли колоссальные изменения: сейчас это современнейшее, прекрасно оснащенное предприятие, — уточнил он. — На «Карабашмеди» работает медеплавильный комплекс Ausmelt — это современнейшая печь, которая не имеет аналогов в России. Построен новый эффективный сернокислотный цех. Смонтирована механизированная линия медерозлива.В результате новое производство полностью соответствует всем принятым международным стандартам — как производственным, так и экологическим.На модернизацию завода РМК направила порядка 18 миллиардов рублей, еще 2 миллиарда будет направлено в этом году. Объемы выбросов по сравнению с 2000 годом сократились в 20 раз. В итоге газы и вода возвращаются в технологический процесс.— Сейчас завод находится на завершающей стадии технического перевооружения, в течение этого года будут запущены новые конвертеры фирмы Kumera, новая система газоочистки, — рассказал Алексей Бакин. — Завод восстанавливали порядка 80 человек, которые работают здесь уже более 20 лет. К этой знаковой дате им вручили благодарственные письма и премии.