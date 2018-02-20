Анатолий Литовченко: «Послание губернатора мобилизует власть и объединяет людей»

17:41 | 21.02.2018

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко отметил «ярко выраженный социальный и гуманистический характер» ежегодного послания губернатора региона к депутатам Законодательного собрания, его позитивный настрой.



Сегодня, 21 февраля, глава региона Борис Дубровский представил итоги работы прошлого года и планы на текущий.



Парламентарий отметил, что послание губернатора — стратегический ориентир и чёткая оценка текущего положения дел.



— Есть понимание того, что нужно делать сегодня и на более длительную перспективу, — уточнил Анатолий Литовченко. — Важный акцент сделан на решении проблем рядовых граждан.



Депутат рассказал, что ему особенно близка программа переселения из ветхого и аварийного жилья.



— Она касается большого количества моих избирателей в Копейске, в поселке Роза — пожалуй, самых проблемных территориях в Челябинской области, — уточнил он. — Я уверен, что три миллиарда, которые будут выделены в 2018–2020 годах, позволят расселить аварийный фонд.



Кроме того, парламентарий отметил актуальность посыла главы региона о задаче вхождения в двадцатку регионов с наибольшей инвестиционной привлекательностью, а также точное определение перспектив развития сельского хозяйства.



— Борис Дубровский заявил о внедрении новых технологий в сельском хозяйстве и сохранении объема господдержки регионального АПК, который в 2017 году составил 4,1 млрд рублей, — уточнил он. — Это один из локомотивов региона.



Также парламентарий уточнил важность увеличения средств, которые направлены на покупку жилья детям-сиротам. В этом году на эти цели направят в полтора раза больше средств — 550 миллионов рублей. Кроме того, немаловажно то, что губернатор держит на особом контроле решение проблем дольщиков.



— У властей есть застройщики, есть четкий план действий. И это внушает оптимизм, — подытожил Анатолий Литовченко.