Рубрика: Челябинск
16:09 | 9.02.2018
Томинский ГОК инициирует общественные обсуждения по строительству двух цехов
Отметим, что предварительные варианты оценки воздействия на окружающую среду проекта «Ликвидация отработанной выработки угольного разреза “Коркинский”» уже готовы. Все данные есть на сайте Общественной палаты региона.
Посмотреть, где можно внести свое предложение, можно на сайте газеты «Вечерний Челябинск».
Фото:uraldaily.ru
© «Вечерние Ведомости»
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