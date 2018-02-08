Томинский ГОК инициирует общественные обсуждения по строительству двух цехов

16:09 | 9.02.2018

АО «Томинский ГОК» (входит в Группу РМК) инициировало общественные обсуждения предварительного варианта оценки воздействия на окружающую среду будущих строений. Речь идет о цехе производства и цехе транспортирования закладочного материала, которым будет запечатан Коркинский угольный карьер. Этой работой будет заниматься созданная в прошлом году ООО «Промрекультивация». Обсуждения доступны на девяти площадках региона и в интернете.



Отметим, что предварительные варианты оценки воздействия на окружающую среду проекта «Ликвидация отработанной выработки угольного разреза “Коркинский”» уже готовы. Все данные есть на сайте Общественной палаты региона.



Посмотреть, где можно внести свое предложение, можно на сайте газеты «Вечерний Челябинск».



Фото:uraldaily.ru