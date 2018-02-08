Россияне смогут собирать валежник

15:04 | 9.02.2018

Долгие годы жители Южного Урала просили Анатолия Литовченко создать закон, который бы разрешал собирать сухие ветки деревьев и кустов в лесу для использования в личных целях.



Автором проекта закона стал депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Проект был принят парламентариями в первом чтении. В нем прописано, что валежник относится к недревесным ресурсам и к нему будет применяться упрощенный порядок сбора. Все необходимые изменения внесут в Лесной кодекс России.



Анатолий Литовченко уверен, что это позволит жителям решить собственные проблемы быта и обеспечит пожаробезопасность лесных массивов.



— В лесах всегда избыток валежника, но собирать его по закону было нельзя, — сказал Анатолий Литовченко. — Вывез несколько поваленных деревьев — получил уголовное дело и срок два года. Это абсурд.



Фото:ostashkov.ru