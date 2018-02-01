Челябинцы выступили за прямые расчеты с ресурсниками

17:59 | 2.02.2018

На этой неделе в Челябинске прошло собрание председателей советов многоквартирных домов и представителей КТОСов. Челябинцы заявили, что необходимо перейти на прямые расчеты за отопление, в противном случае их дом лишится части средств за обслуживание и ремонт. О том, почему это произойдет, читайте в нашем материале.



Напомним, что с 1 ноября 2017 года столица Южного Урала перешла на новую систему теплоснабжения и более 70 процентов жителей стало обслуживать АО «Уральская теплосетевая компания» (УТСК) — дочка АО «Фортум». Глава России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ (Пр-2713, п.1 б) до 1 марта 2018 года принять закон о переходе на прямые расчеты между теплоснабжающими организациями и собственниками, однако за это время многие челябинцы, которые хотели платить напрямую, не смогли заключить такие договоры.



Получается, теплосетевики хотят, чтобы за тепло, как и прежде, рассчитывались управляющие организации. Это выгодно: с УК можно потребовать 100-процентную оплату поставленного тепла. Однако не все собственники рассчитываются с УК в срок.



— Деньги на уплату долгов в итоге будут в судебном порядке списываться со счетов дома. А какие есть накопления у дома? Деньги по статье «Содержание и текущий ремонт жилья», — сказал председатель правления Ассоциации «Объединение управляющих многоквартирными домами Южного Урала» Владимир Кудряшов.



Руководитель Управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров уточнил, что прямые договоры прекрасно зарекомендовали себя в течение последних 10 лет. Он сказал, что власти Челябинска считают недопустимыми попытки «Фортума» и УТСК давить на УК.



В итоге челябинцы подготовили резолюцию собрания, которую направят губернатору региона и в профильный комитет Госдумы. Челябинцы требуют сохранить систему прямых расчетов, заставить УТСК опубликовать на сайте публичный договор с собственниками жилых помещений в МКД, а также обращают внимание государства на недопустимое поведение монополиста, который пытается диктовать свои условия.