РМК продолжает социальное развитие Кыштымского городского округа

16:35 | 2.02.2018

В текущем году социальное развитие Кыштымского городского округа будет продолжено. Соответствующее соглашение подписали руководитель КМЭЗ и глава администрации.



Напомним, что развитие города с помощью Русской медной компании началось в прошлом году. Тогда на благоустройство набережной и центра города, а также ремонт Дворца культуры и новые детские площадки было направлено в сумме более 57 миллионов рублей. В этом году приоритеты те же — медицина, культура, спорт, образование, поддержка малоимущих слоев и патриотическое воспитание.



Как отметил гендиректор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев, завод всегда помогал Кыштымскому городскому округу.



— Договор социального партнерства с администрацией позволяет планировать совместные работы, заниматься профилактикой проблем и решать масштабные задачи, — рассказал он.



Как уточнила глава Кыштыма Людмила Шеболаева, договор о социальном партнерстве — это не просто ощутимое финансовое подспорье для города и округа, но и пример эффективного сотрудничества, которому теперь последовали другие местные предприятия.



— Сегодня, как и 260 лет назад, город опирается на завод, — отметила Людмила Шеболаева. — И это повод для гордости каждого из металлургов.