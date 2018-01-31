На модернизацию «Мечела» направят сотни миллионов рублей

18:32 | 1.02.2018

Самые грязные производства компании «Мечел», которая расположена в Челябинске, будут модернизированы, на это направят сотни миллионов рублей.



Сегодня, 1 февраля, на производство приехали эксперты, общественники и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Они обошли завод и осмотрели самые проблемные объекты с точки зрения экологии. Напомним, что глава региона Борис Дубровский заключил соглашение с «Мечелом» по вопросам переоборудования производства и улучшения его экологии.



Благодаря этому решению уже в ближайшее время эксперты и общественники предложат компанию, которая проведет независимый экоаудит. Ее утвердят с помощью конкурсной процедуры. Она должна будет проанализировать производство и покажет самые проблемные зоны, с которых и начнется его модернизация.



— По результату этого аудита каждый вложенный в экологию рубль должен быть использован максимально рационально и эффективно, — уточнил Владимир Бурматов. — Мы сегодня увидели ситуацию без прикрас, она непростая, но благодаря инициативе губернатора и позиции руководства «Мечела» есть шанс изменить ее в лучшую сторону и добиться того, чтобы предприятия снизили нагрузку на экологию региона, а жители Челябинска почувствовали позитивный эффект от экологических проектов.



Владимир Бурматов отметил, что рассчитывает на то, что и другие челябинские предприятия-загрязнители последуют примеру «Мечела» и начнут переговоры с региональными властями и экспертным сообществом по реализации экологических инициатив.



— Все больше крупных предприятий понимают, что «зеленая экономика» выгодна для них, и приходят к выводу, что вложения в экологию в конечном итоге себя окупают, — уточнил он. — Нам очень важно, чтобы это понимание конвертировалось в конкретные вложения в экологию и реальные природоохранные инициативы.