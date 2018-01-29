Анатолий Литовченко выполнил наказы избирателей и добился ремонта дорог на Южном Урале

16:12 | 30.01.2018

Анатолий Литовченко с 2016 года получает наказы избирателей, большинство из которых касаются ремонта дорог. Депутат Госдумы исполняет наказы южноуральцев и уточняет, что продолжает принимать обращения.



Работы по восстановлению дорожного покрытия были проведены сразу на нескольких объектах. Например, в Ленинском районе Челябинска улица Пограничная потеряла асфальт вместе с прошлогодним снегом. От этого очень пострадали родители и дети, ведь рядом располагаются две школы и два детских сада. Компания «Южуралмост» уже устроила здесь ямочный ремонт.



В жилом комплексе «Ленинские высотки» в столице Южного Урала, где живет свыше 5 тысяч человек, не было дорог, тротуаров и освещения по улице Агалакова. По распоряжению главы города Евгения Тефтелева в прошлом году здесь провели большую часть работ. В этом году дорогу сделают полностью.



Также сделали ремонт центральной улицы в Коркино — Цвиллинга. На все работы потребовалось 17 миллионов рублей. Отремонтировали улицу Московскую в Южноуральске, улицу 30 лет ВЛКСМ в Увельском районе, улицу Коркинскую в Копейске, дороги микрорайона Северный и другие путепроводы.



— Развитие городов и районов невозможно представить без дорог, — сказал Анатолий Литовченко. — От их качества зависит реализация перспективных проектов, развитие бизнеса, но прежде всего — социальное благополучие южноуральцев. Дороги — это жизнь.