КМЭЗ поставил в 2017 году рекорд по производству медных катодов

10:14 | 24.01.2018

Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу РМК) выпустил в 2017 году больше 128 тысяч тонн медных катодов, что является рекордом. Это на пять процентов больше позапрошлого года.



Гендиректор ЗАО «КМЭЗ» Андрей Кудрявцев рассказал, что в 2016 году КМЭЗ полностью стал обеспечивать свои нужды собственным сырьем с другого предприятия Группы РМК — «Карабашмеди» — и перестал зависеть от поставок медного лома. В свою очередь сама «Карабашмедь» увеличила производство на 7 процентов.



В этом году модернизация завода продолжится. Планируется построить серию электролизных ванн по 40 ванн в каждой. Тогда выпуск катодов подрастет еще на 15 процентов — до 140 тысяч тонн, а медной катанки — на 40 процентов, или до 140 тысяч тонн. В 2017 и 2018 году на модернизацию будет направлено в сумме около 680 миллионов рублей.