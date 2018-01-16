«Карабашмедь» произвела в 2017 году рекордные 120 тысяч тонн черновой меди

13:35 | 18.01.2018

Настоящий производственный рекорд был поставлен специалистами предприятия «Карабашмедь», которое входит в группу РМК. В минувшем году они сделали на 7 процентов больше черновой меди, чем в 2016 году. Общий объем равен 120 тысячам тонн, и в этом году они готовы побить свой рекорд вновь.



Повышение объема было реализовано благодаря модернизации завода. Напомним, что с 2004 года в программы улучшения показателей «Карабашмеди» было вложено около 13 миллиардов рублей. Как рассказал гендиректор ЗАО «Карабашмедь» Андрей Ханжин, рост мощностей был осуществлен благодаря вводу в эксплуатацию новой механизированной линии розлива черновой меди.



— Это значительно ускорило процесс выпуска готовой продукции и позволило сократить потери металла, — рассказал Андрей Ханжин. — Свою роль сыграло повышение профессионального уровня сотрудников, которые успешно осваивают современные технологии и оборудование. Кроме того, росту производства черновой меди способствовали стабильные поставки медного концентрата с Михеевского ГОКа.



В 2018 году на заводе установят три новых конвертера Kumera и новую автоматическую систему очистки газов. Сумма вложений — около 2 миллиардов рублей, что позволит повысить производительность, улучшить условия работы и еще больше снизить воздействие на природу.



Фото: Александр Беленький