Рубрика: Анонсы
19:08 | 17.01.2018
Анонсы событий на 18 января
Ключевым вопросом повестки станет формирование благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе в рамках Десятилетия детства, объявленного президентом России. С основным докладом по этому вопросу выступит вице-губернатор Павел Креков. Председатель свердловского областного отделения Российского детского фонда Марина Черкасова расскажет о реализации в регионе общественных инициатив по укреплению семейных ценностей и традиций. Главный врач медицинского центра «Бонум» Елена Дугина расскажет об организации ранней медицинской и реабилитационной помощи детям в Свердловской области.
Ожидается, что члены правительства также на заседании рассмотрят более 20 проектов постановлений.
Для представителей СМИ будет организована трансляция заседания в пресс-холле на втором этаже Дома правительства. После окончания заседания там же, в пресс-холле, состоится брифинг вице-губернатора Павла Крекова по основному вопросу повестки.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная экономическим преступлениям и вопросам предпринимательского риска.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, директор департамента развития предпринимательства и туризма Министерства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина Гольянова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей Евгений Копелян, преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета кандидат юридических наук Данил Сергеев, адвокат, партнер АБ «Пучков и Партнеры» Алексей Захаров расскажут об особенностях расследования экономических преступлений и мерах ответственности бизнеса и предпринимателей перед законом, а также использовании криптовалют в преступных схемах.
Как ранее сообщалось ТАСС, 23 августа прошлого года Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Это стало продолжением расследования уголовного дела о хищениях в «Седьмой студии». Сумма ущерба в окончательном обвинении выросла с 68 млн до 133 млн рублей.
Бизнесмен Сергей Полонский обвинялся в совершении двух эпизодов мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера». Общая сумма похищенного, согласно материалам дела, превышает 2,6 млрд рублей. Решение об освобождении бизнесмена Полонского в зале суда признано законным в связи с истечением срока давности по делу.
13:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке в Свердловской области к крещенским купаниям.
Участники пресс-конференции:
отец Даниил Рябинин, председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии;
Василий Досалиев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области;
Наталья Эсаулова, врач-пульмонолог медицинского объединения «Новая больница».
Вопросы, которые будут подняты на пресс-конференции:
– Где в Свердловской области будут организованы крещенские купели? Какие меры безопасности будут приняты в дни Крещения?
– Как правильно с духовной точки зрения подготовить себя к крещенским купаниям?
– Зачем свердловчане участвуют в крещенских купаниях: из-за религии или желания испытать себя? Как к этим мотивам относятся церковь и врачи?
– Какие медицинские противопоказания существуют для желающих окунуться в крещенскую купель? Как окунуться в прорубь, чтобы не заболеть?
– Ждать ли крещенских морозов в ночь на 19 января?
© «Вечерние Ведомости»
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