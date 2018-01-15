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Рубрика: Анонсы


19:10 | 16.01.2018

Анонсы событий на 17 января

10:00 Ул. Кирова, 40. На Верх-Исетском водохранилище будет проводиться обустройство купели.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Свердловской области проведут техническое освидетельствование купели.
Представители МЧС проверят толщину льда и другие параметры, влияющие на безопасность, расскажут о том, как правильно вести себя во время проведения купаний.

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная презентации интерактивной программы «Олимпиада «Карта национальной безопасности».
Председатель Свердловского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктор Шептий, врио начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», председатель попечительского совета просветительского центра «Поколение» Владимир Сидоренко, директор Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании», руководитель партийного проекта СО ВПП Единая Россия «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова и координатор образовательного компонента проекта «Карта национальной безопасности» Игорь Павлов расскажут об особенностях проекта патриотической направленности, в рамках подготовки которого объединились несколько десятков силовых ведомств России. Участие в интерактивной олимпиаде бесплатно.
Пилотным регионом данного проекта стала именно Свердловская область. Главным партнером проекта выступило ГУ МВД РФ по Свердловской области. Интерактивный курс и олимпиада «Карта национальной безопасности» — это сценарии готовых уроков (технологические карты), направленных на изучение силовых структур РФ, и интерактивная платформа. Новый инструмент позволит учителям проводить занятия, направленные на патриотическое воспитание школьников, без дополнительной подготовки и поиска материалов. Методическую поддержку проекту оказывает Всероссийское педагогическое собрание.

12:00 Санаторий-профилакторий «Дюжонок» (г. Первоуральск, поселок Билимбай, ул. Малышева, 22а). Пройдет день открытых дверей в первом на Урале специальном лагере для начинающих программистов. Уникальный для Свердловской области проект — специальную смену «Лидеры спортивного программирования» — реализуют Инновационный культурный центр и Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина.
В санатории «Дюжонок» собрались одни из самых перспективных юных умов — участниками специальной смены стали 56 человек из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Первоуральска, Тюмени, Челябинска, Саратова, Кунгура и других городов. Перед началом смены все они прошли тесты, которые помогли преподавателям определить уровень знаний. Попасть в лагерь смогли лишь дети, которые успешно справились с заданиями.
Главная задача специальной смены «Лидеры спортивного программирования» — подготовить детей к Всероссийской олимпиаде по программированию. Их наставники — сильнейшие педагоги Инновационного культурного центра и тренеры УрФУ.
Для ребят, кроме уникальной развивающей программы, организовано проживание в благоустроенных номерах, пятиразовое питание, культурно-развлекательная программа. Дети не только готовятся к важной олимпиаде, но и получают профилактические процедуры.

15:00 Администрация Екатеринбурга (Ленина, 24а, каб. 313а). Состоится брифинг председателя Комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анны Байчибаевой «Екатеринбург готовится к чемпионату мира по футболу: некоторые вопросы движения транспорта в районе «Екатеринбург Арены» (Центрального стадиона)».
В понедельник появилась информация о планах организаторов чемпионата мира по футболу перекрыть с февраля и в июне 2018 года часть улиц в районе «Екатеринбург Арены». Анна Валерьевна подробно расскажет о сроках перекрытий, схеме их организации и аккредитации личного транспорта горожан, проживающих в периметре перекрытия, для передвижения в дни проведения матчей ЧМ в Екатеринбурге.

© «Вечерние Ведомости»

 


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