Анонсы событий на 16 января

17:57 | 15.01.2018

11:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, каб. 300). Состоится подписание соглашений в рамках проекта «Общественный контроль», который направлен на организацию мониторинга соблюдения законности на выборах Президента России в марте 2018 года. Проект был презентован представителями общественности Свердловской области 18 декабря 2017 года в Ельцин-центре.

Свои подписи под документом поставят Общественная палата Свердловской области и Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров; Свердловская областная организация бывших узников гетто и нацистских концлагерей; Свердловское областное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей»; Свердловская региональная общественная организация казаков «Исетская линия», региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Планируемые к подписанию соглашения позволят Общественной палате Свердловской области направлять для наблюдения в день голосования за процессом организации выборов представителей добровольческих общественных организаций, профсоюзов, общественных объединений ветеранов и инвалидов, политических партий, молодежных организаций.



12:00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава региона обозначит основные задачи на 2018 год, подведет итоги 2017 года и ответит на вопросы журналистов.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с мошенничеством в регионе.

Начальник отделения по борьбе с мошенничествами УМВД РФ по Екатеринбургу капитан полиции Игорь Каргаполов сообщит о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества, озвучит статистические данные и меры ответственности, а также даст рекомендации, как обезопасить себя от преступников.