Анонсы событий на 15 января

17:25 | 12.01.2018

11:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж). Начнет работу выставка, приуроченная к 100-летию со дня создания в России комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 11:00 состоится пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Для выставки отобраны документы из фондов Государственного архива Свердловской области и Центра документации общественных организаций Свердловской области за период с 1924 по 1952 год. Видовая принадлежность их разнообразна: это устав Свердловской окружной организации общества «Друзья детей», протоколы заседаний деткомиссии, отчеты, докладные записки, анкеты и карточки беспризорных.

Представленные на выставке материалы сохраняют исторический опыт и свидетельствуют об усилиях государства и общества, направленных на ликвидацию детской беспризорности, дают живые примеры конкретных и действенных шагов на переломных этапах истории.