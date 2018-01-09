Анонсы событий на 11 января

17:09 | 10.01.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная Дню заповедников и национальных парков, который отмечается в России 11 января.

Начальник отдела контроля исполнения переданных полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и охоты Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО Владимир Яковлев, начальник отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Александра Пономарева, директор «Природного парка «Бажовские места» Антон Кувшинский и начальник отдела науки, рекреации и экопросвещения национального парка «Припышминские боры» Татьяна Козлова расскажут о работе по охране природы и сохранению заповедников и национальных парков в регионе, о привлечении посетителей в рамках развития въездного туризма, о профилактике ЧС, обсудят меры борьбы с браконьерством и сообщат итоги контрольно-надзорных мероприятий на территориях ООПТ.

Также на видеосвязь с пресс-центром ТАСС выйдет директор «Государственного природного заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная музыкальному фестивалю «Старый Новый Рок».

Участники пресс-конференции:

Евгений Горенбург, директор фестиваля «Старый Новый Рок», лидер группы «ТОП»;

Владимир Елизаров, советский и российский музыкант, гитарист, пианист, музыкальный продюсер, композитор, аранжировщик, вокалист, член Гильдии сонграйтеров Калифорнии, представитель европейского фестивального движения молодых исполнителей в области современной эстрадной песни «Берлинская жемчужина» (MTV — Berlin).

По онлайн-связи — вокалист и композитор группы «Машина времени», лидер группы «Нюанс» Александр Кутиков.

13 января, накануне старого Нового года, на площадке «Ельцин-центра» пройдет фестиваль рок-музыки «Старый Новый Рок». На пресс-конференции организаторы и хедлайнеры представят полную программу фестиваля:

- Какие сцены будут работать на фестивале «Старый Новый Рок»?

- Какие новые имена и группы откроет фестиваль?

- В этом году у фестиваля обширная параллельная программа, которая включает в себя встречи с российскими и зарубежными лекторами на тему рок-музыки, мастер-классы. Как горожане смогут в них поучаствовать?

- Как изменился «СНР» за 18 лет и каким будет в новом году?

- Презентация книги Владимира Елизарова «Азбука современного вокалиста. Метод инструментального мышления и импровизации».