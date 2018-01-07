Анонсы событий на 10 января

18:37 | 9.01.2018

10:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 313а). Состоится брифинг председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игоря Федотова «Повременной тариф в общественном транспорте Екатеринбурга».



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам зимних каникул в Екатеринбурге.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Вадим Буйдалин, врио начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления подполковник полиции Борис Ковальковский, начальник оперативного отдела станции скорой медицинской помощи г. Екатеринбурга Матвей Демин и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских расскажут об обеспечении правопорядка, о зафиксированных правонарушениях по итогам проверок организаторов новогодних детских мероприятий и распространения сладких подарков, сообщат о количестве обращений граждан за оказанием медпомощи и об уровне травматизма в период праздничных каникул.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвящённая итогам новогодних каникул в Свердловской области по оценке токсикологов и психиатров.

Участники пресс-конференции:

Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы;

Андрей Чекмарев, главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений.

Вопросы, которые будут подняты на пресс-конференции:

- Много ли острых отравлений произошло в новогодние каникулы в Свердловской области? Что стало причиной обращений уральцев к токсикологам?

- В каком психическом состоянии жители региона выходят с каникул?

- Прогнозы экспертов на 2018 год: к чему приведут тенденции минувшего года? Почему риск отравлений спиртосодержащими жидкостями сохраняется?

- Рекомендации экспертов по поводу настроя на 2018 год.