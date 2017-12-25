Анонсы событий на 27 декабря

19:44 | 26.12.2017

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная профилактике пищевых и алкогольных отравлений в период новогодних каникул.

Главный гастроэнтеролог г. Екатеринбурга, заведующая гастроэнтерологическим отделением муниципального объединения «Новая больница» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Элина Петрова, руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу Юрий Чащин и начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления Михаил Пономарев расскажут о правилах питания во время праздников, профилактике пищевых и алкогольных отравлений, сообщат о мерах контроля за оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также поделятся информацией о контроле и нормах ввоза и вывоза товаров, в том числе «санкционной» продукции, накануне праздника.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам года и изменениям правил дорожного движения.

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Юрий Демин подведет предварительные итоги года: сообщит общую статистику правонарушений и аварийности на дорогах Свердловской области, поделится информацией об изменениях в правилах дорожного движения и нововведениях в работе сотрудников ДПС, озвучит основные причины дорожных происшествий на территории региона, направления, на которые Госавтоинспекция сделает акцент в своей деятельности в 2018 году, также расскажет о работе ГИБДД в предстоящие новогодние праздники.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 313а). Возле пресс-службы состоится брифинг, посвященный готовности городских служб Екатеринбурга к работе в новогодние праздники.

Заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Владимир Александрович Капустин расскажет о графике работы служб благоустройства в новогодние каникулы и сообщит горожанам телефоны дежурных служб, к которым можно обращаться в экстренных ситуациях.

И. о. начальника — заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга Александр Викторович Брагин поделится информацией о готовности служб ЖКХ города к работе в новогодние каникулы и сообщит телефоны аварийных служб на случай коммунальных аварий в первую январскую неделю.

Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга Николай Николаевич Вахлов расскажет о работе общественного транспорта Екатеринбурга в новогоднюю и рождественскую ночь, а также в праздничные дни января.

Главный специалист по культурно-досуговой деятельности Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Ирина Гельмутовна Соколова расскажет о культурно-развлекательных мероприятиях, которые состоятся в новогодние праздники в ледовом городке, а также мероприятиях для взрослых и детей, которые пройдут с 30 декабря по 8 ноября в центрах культуры Екатеринбурга.

Заместитель начальника Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга по лечебно-профилактической помощи взрослому населению Светлана Павловна Хохлова поделится информацией о работе городских поликлиник, стационаров и травмпунктов в выходные дни, а также расскажет об особом графике работе скорой помощи в новогодние праздники.

Аккредитация на брифинг не требуется.



12:00 Площадь Советской Армии. У мемориала «Черный тюльпан» состоится митинг памяти, посвященный 38-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Более 8500 военнослужащих, призванных из Свердловской области, выполняли интернациональный долг с оружием в руках на афганской земле. 242 наших земляка, верные военной присяге, с честью и до конца выполнили свой воинский долг, они погибли, отстаивая государственные интересы страны. Их имена навсегда увековечены на пилонах мемориального комплекса «Черный тюльпан».

Митинг проводится с целью сохранения памяти о земляках-уральцах, погибших при выполнении воинского и интернационального долга в Афганистане, патриотического воспитания граждан, формирования у молодого поколения гордости за Вооруженные Силы Российской Федерации.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Комиссия Администрации города Екатеринбурга проводит приемку в эксплуатацию ледового городка на площади 1905 года. Специалисты оценят качество и объемы работ, а также все новшества, предложенные застройщиком. Комиссию возглавляет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев.



16:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-тур по лучшим объектам новогоднего оформления Екатеринбурга. Мы посетим зоопарк, побываем возле здания «Трубной металлургической компании», возле Горного университета, галереи «Архитектор» и в одном из жилых микрорайонов Екатеринбурга. Пресс-тур предваряет брифинг заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимира Юрьевича Боликова, который расскажет о задачах конкурса на лучшее новогоднее оформление города и подведет его итоги.

Автобус для журналистов отправится от администрации города.