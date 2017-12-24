Анонсы событий на 26 декабря

17:57 | 25.12.2017

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится завершающее в этом году заседание Екатеринбургской городской Думы.

Депутатам предстоит принять главный финансовый документ города — бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

После завершающего заседания депутаты уходят на каникулы. 23 января состоится первое в 2018 году заседание Екатеринбургской городской Думы. По традиции заседания комиссий начнутся на неделю раньше, с 15 января.



11:00 Комплексный центр социального обслуживания Чкаловского района Екатеринбурга (пер. Автомобильный, 3). Состоится благотворительное новогоднее мероприятие по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т. ч. гражданам без определенного места жительства. В центре будет организован пункт выдачи комплектов теплой одежды и горячего питания, соцработники вместе с волонтерами окажут консультационные услуги.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная интерактивной образовательной программе для школьников «Единая промышленная карта».

Секретарь Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Виктор Шептий, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов и координатор регионального партийного проекта «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова представят интерактивный проект «Единая промышленная карта». Партийный проект дал возможность бесплатно получить интерактивные уроки.

Олимпиада «Единая промышленная карта» является первым в России интерактивным инструментом, который позволит учителям проводить занятия, направленные на патриотическое воспитание и профессиональную ориентацию школьников, без дополнительной подготовки и поиска материалов. Методическую поддержку проекту оказывает Всероссийское педагогическое собрание. Участие в интерактивной олимпиаде абсолютно бесплатное.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы УФАС по соблюдению законодательства в сфере рекламы, госзакупок и госборонзаказа.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов расскажет об особенностях контроля законодательства в сфере рекламы, госзакупок и гособоронзаказа, прокомментирует итоги мониторинга цен на продукты питания и топливо в преддверии Нового года, предоставит основные статистические показатели по итогам работы в 2017 году, а также ответит на вопросы журналистов.



16:00 Асбест (пр. Ленина, 15). Состоится торжественный пуск в эксплуатацию модернизированной сети уличного освещения.

Проект реализован в рамках муниципального энергосервисного контракта с компанией «ЭнергосбыТ Плюс» и позволит улучшить в городе качество освещения улиц, дорог и пешеходных зон, повысить безопасность движения в темное время суток. Помимо этого, примененные при обновлении сетей энергоэффективные технологии обеспечат серьезное — более чем на 70 % — сокращение затрат местного бюджета на электроэнергию: по данным администрации, ежегодные расходы муниципалитета на эти цели снизятся с 12 до 4 миллионов рублей.

В торжественном пуске новой системы электроснабжения примут участие и ответят на вопросы журналистов руководители подрядной организации и администрации городского округа.