Анонсы событий на 23, 24 и 25 декабря

19:21 | 22.12.2017

23 декабря



10:00 Лицей № 128 (ул. Индустрии, 22). Состоится I открытый чемпионат Екатеринбурга по прототипированию в соответствии со стандартами Worldskills.

Торжественное открытие чемпионата — 10:00.

Подведение первых итогов — 14:00.

В соревновании примут участие команды школьников 5–11-х классов из семи школ Екатеринбурга. Гостями чемпионата станет команда школы № 22 (Верхняя Пышма).

В 10:00 состоится торжественное открытие чемпионата, после чего начнутся соревнования, в ходе которых команды-участники представят выполненное домашнее задание (спроектированные и распечатанные на 3D-принтере компоненты созданной ими витрины для фруктов и овощей), продемонстрируют умение работать с 3D-принтером, проведут сборку и проверку сконструированной витрины.



14:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 1). Торжественно откроется парк новогодних развлечений «КосмоЁлка». В церемонии открытия примет участие космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков. Планируется, что гостем церемонии станет вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский.

Для гостей откроет двери музей космонавтики, пройдут конкурсы костюмов от Деда Мороза, космические квесты, а также увлекательный спектакль.

До «КосмоЕлки» 23 декабря будут ходить бесплатные автобусы со станции метро «Ботаническая» и «Площадь 1905 года» каждый час с 9:30.

«КосмоЁлка» будет работать с 23 декабря до 8 января.



24 декабря



10:12 Екатеринбург-Пассажирский. Отправится поезд Екатеринбург — Москва, на котором свердловские школьники поедут на общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце.

В числе тех, кто попадет на кремлевскую елку, — отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, а также дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга. Организация и ход поездки находятся под пристальным контролем областных властей, особенно в части соблюдения мер безопасности.

Общероссийская новогодняя елка состоится 26 декабря. Помимо праздника в Государственном Кремлевском дворце, во время пребывания в Москве для детей будет подготовлена культурная и экскурсионная программа.



25 декабря



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к новогодним каникулам в Свердловской области.

Заместитель главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору Станислав Шевелев, заведующий оперативным отделом Станции скорой медицинской помощи Матвей Демин, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД РФ полковник полиции Олег Тощев, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о мерах профилактики правонарушений, об обеспечении безопасности в общественных местах, дадут рекомендации об использовании пиротехники и режиме отдыха в период зимних каникул, а также сообщат, какие погодные условия ожидают жителей региона в ближайшие дни и новогоднюю ночь.



12:00 Часовня на Репина, 6. Инспекторы МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» Владимир Соловьев и Александр Ткаченко проведут рейд по объектам благоустройства, где чаще всего паркуются на газонах автомобилисты — нарушители правил благоустройства. Для инспекции выбран район Центрального стадиона, где проведены масштабные благоустроительные работы. Жаль, что не все горожане ценят этот большой труд.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная презентации результатов исследования причин грязи в Екатеринбурге.

Участники пресс-конференции:

Егор Свалов, председатель комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;

Илья Ярмошенко, заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН;

Андриан Селезнев, научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН.

Вопросы пресс-конференции:

- Администрация города Екатеринбурга этой весной объявила конкурс на исследование городской грязи, работу выполняли ученые Уральского отделения РАН. Исследование завершено. Как оно проходило? Каковы его результаты?

- Какова истинная природа грязи в Екатеринбурге?

- Какие меры будут приняты по итогам исследования? Какие действия планирует предпринять администрация города?



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам XVII Съезда партии «Единая Россия».

В Москве на ВДНХ 22–23 декабря пройдет XVII Съезд партии «Единая Россия», главной темой которого станут выборы Президента РФ 18 марта 2018 года.

Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, заместитель секретаря, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области Елена Чечунова подведут итоги деятельности отделения в этом году, расскажут о планах реализации предвыборной программы и перспективах работы в 2018 году.



14:00 Стартует Всероссийский экологический телемарафон «Живая планета — сделаем вместе!», посвященный завершению объявленного президентом России В.В. Путиным Года экологии.

В ходе телемарафона будут подведены итоги реализации культурно-патриотического проекта «Знамя Победы 2015–2020» и культурно-экологических проектов Национальной комплексной программы «Держава ХХI век» за 2017 год.

По итогам 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев за участие и личный вклад в продвижение и реализацию культурно-патриотических и экологических проектов удостоен диплома премии «Держава ХХI век».

В ходе телемарафона состоится обсуждение важнейших вопросов федеральной и региональной политики в социальной и экологической сферах в целях устойчивого развития.

Модератором и ведущим телемарафона выступит член организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии, председатель правления МЭД «Живая планета» академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор Николай Дроздов.



15:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства. На заседании планируется рассмотреть более 30 проектов постановлений, в том числе об утверждении государственной программы «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», также планируется внесение изменений в государственную программу «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» по повышению доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области.