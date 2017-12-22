Анонсы событий на 22 декабря

17:58 | 21.12.2017

8:15 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М. Горького, 21/23). Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Верхнюю Пышму, где вместе с гендиректором УГМК-Холдинга Андреем Козицыным посетит социально значимые объекты.

Глава региона откроет новый физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Кедровое. В составе ФОКа — универсальный игровой зал, покрытие пола в котором препятствует скольжению, обеспечивает комфорт при ходьбе и беге, защищает суставы спортсменов от чрезмерных нагрузок и травм. В основе покрытия — экологичный материал, препятствующий развитию бактерий и вредных микроорганизмов. На втором этаже комплекса расположены аэробный и тренажёрный залы. Спорткомплекс позволит жителям заниматься волейболом, теннисом, футболом, а также хоккеем, открытый корт для которого расположен по соседству.

В программе визита — участие в церемонии ввода в работу нового оборудования на городских очистных сооружениях. Здесь завершился первый этап реконструкции, проведенной за счет средств областного и муниципального бюджетов. Модернизация очистных сооружений обеспечит нормативное качество очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также создаст условия для развития жилищного строительства в городе.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на транспорте в регионе.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по УрФО Геннадий Пашков и заместитель руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК России подполковник юстиции Роман Кашин поделятся информацией о раскрытии преступлений в сфере грузовых перевозок, о выявлении фактов незаконного оборота наркотиков, расскажут об особенностях обеспечения транспортной безопасности на железнодорожных и воздушных объектах — о профилактике железнодорожного травматизма и досмотре на воздушном транспорте.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная сотрудничеству Фонда поддержки талантливых детей и молодежи с промышленными предприятиями и образовательными организациями.

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» Елена Короткова, заместитель генерального директора по персоналу Машиностроительного завода им. М.И. Калинина Сергей Свинин и директор Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская обсудят концепции взаимодействия промышленных предприятий и образовательных организаций в сопровождении талантливых детей в регионе, а также поделятся информацией о предстоящих в 2018 году образовательных сменах и о подготовке наставников для одаренных ребят.

В рамках пресс-конференции будут подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» и МЗИК, инженерным центром «УНИМАТИК», ООО «Роботология», Уральским музыкальным колледжем, гимназией № 5 г. Екатеринбурга.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится расширенный оргкомитет по строительству ледового городка. Совещание проведет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Никитович Матвеев.

Это будет финальное рабочее совещание с участием подрядной организации и всех служб, задействованных в подготовке главной праздничной новогодней площадки города и ее последующей эксплуатации. 27 декабря состоится приемка ледового городка городскими властями, а 29 декабря в 17 часов городок торжественно откроется для посетителей.