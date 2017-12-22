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Рубрика: Анонсы


18:49 | 20.12.2017

Анонсы событий на 21 декабря

10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет очередное заседание правительства.
Основным вопросом повестки заседания кабмина станет обеспечение комплексной безопасности организаций социального обслуживания для детей, инвалидов и престарелых граждан Свердловской области. С докладом по этому вопросу выступит заместитель губернатора Павел Креков. Содокладчиками на эту тему станут директор Серовского детского дома-школы Светлана Ахметзянова и директор Тавдинского психоневрологического интерната Алексей Холин.
Кроме того, на заседании планируется рассмотреть 40 проектов постановлений правительства, касающихся образования, промышленной политики, энергоэффективности, здравоохранения, АПК, культуры и других.

10:00 Детский сад № 43 (ул. Вильгельма де Геннина, 38). Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб откроет новый детский сад № 43 в микрорайоне Академический.
На строительную площадку детского сада рабочие вышли летом 2017 года, а к декабрю они уже завершили все необходимые работы. В настоящее время ДОУ готово на 100 % и может принять 250 малышей. Прием детей в детский сад начнется в первом квартале 2018 года.
Стоит отметить, что в следующем году муниципалитет планирует возвести в Академическом еще один детский сад, что значительно улучшит ситуацию с местами в дошкольных учреждениях в этом микрорайоне.

11:00 УрФУ (ул. Софьи Ковалевской, 4). Состоится демонстрация паровой турбины, которая обладает уникально малыми размерами и не имеет масляного хозяйства и редуктора. Уникальная турбина — разработка и создание уральских инженеров.
Паровая турбина ПТМ-30, мощностью 30 кВт, произведена электротехническим альянсом «ЭЛТА» совместно с Уралвагонзаводом. Демонстрация проводится совместно с кафедрой атомных станций и возобновляемых источников энергии УралЭНИН УрФУ.
В числе участников церемонии: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, директор Уральского энергетического института УрФУ Сергей Сарапулов.

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам проверок бизнеса в регионе.
Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Иван Беляков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предоставят информацию по итогам проверок лиц, ведущих коммерческую деятельность, сообщат статистическую информацию по основным нарушениям, расскажут о последствиях надзорных каникул для представителей малого бизнеса, о льготах для предпринимателей и об изменениях инвестиционного климата.
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года введен запрет на плановые проверки у субъектов малого предпринимательства — организаций и предпринимателей. В 2017–2018 годах малый бизнес освобожден от всех плановых проверок (кроме налоговых).

12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с оформлением ОСАГО и фальсификацией страховых полисов.
Руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов и защитник прав автомобилистов Максим Едрышов расскажут о ситуации с оформлением автостраховок, о случаях фальсификации страховых полисов — подделке водяных знаков, создании сайтов-клонов, а также дадут рекомендации для автовладельцев, на что обращать внимание при оформлении страхового полиса.
Как сообщается в ТАСС, спустя год после замены бланков полисов ОСАГО более защищенными мошенники научились подделывать их. В 2017 году РСА выявил 727 интернет-ресурсов, с помощью которых распространяются поддельные полисы ОСАГО.

13:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Губернатор Евгений Куйвашев проведёт новогодний торжественный прием представителей общественности.
Глава региона вручит знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма лучшим работникам различных отраслей и лидерам общественных организаций.
Прием продолжится концертной программой, в которой примут участие артисты и солисты Свердловского театра эстрады.

13:30 УНИМАТИК (ул. Восточная, 45). Состоится презентация и обсуждение разработок выпускников уральского образовательного центра «Золотое сечение».
Кроме этого, директор правительственного фонда поддержки талантливых детей и молодежи Елена Короткова представит концепцию выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, а также возможности взаимодействия фонда и промышленных предприятий. Также для ребят будет организована экскурсия по инженерному центру.
Отметим, «УНИМАТИК» занимается высокотехнологичными комплексными проектами по модернизации и техническому перевооружению ведущих машиностроительных и оборонных предприятий России.

14:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а; 5-й этаж; оф. 502). Состоится пресс-конференция по итогам чемпионата Азиатско-Тихоокеанского континента Super Regional RoboСup Asia-Pacific 2017. Напомним, что соревнования прошли с 12 по 17 декабря в Бангкоке (Таиланд). Команда из Екатеринбурга Еburg Style, в которую вошли учащиеся базовой площадки Дворца молодежи — Дома детского творчества Октябрьского района, — завоевала золото.
Участниками пресс-конференции станут директор Дворца молодежи Константин Шевченко, чемпионы Первого суперрегионального чемпионата RoboCup (Таиланд) Даниил Байдерин (13 лет), Вениамин Бобаков (14 лет), Александр Исаков, а также педагоги дополнительного образования, подготовившие команду: судья федерального уровня Леонид Байдерин (неоднократно судил мировые чемпионаты, например в Коста-Рике и Таиланде; проходил стажировку в рамках обучения по президентской программе в Сингапуре), судья регионального уровня Алина Шистерова (в 2017 году заняла второе место в конкурсе на соискание премии губернатора Свердловской области для педагогов дополнительного образования, реализующих программы технической направленности).
В Бангкоке свердловские школьники представили сразу двух роботов — Арнольда и Феликса. На пресс-конференции школьники продемонстрируют роботов и ответят на вопросы журналистов. В частности, юные чемпионы расскажут, что принесло им победу на робототехническом чемпионате, может ли сегодня подросток самостоятельно собрать и настроить для работы действующего робота в полный человеческий рост и чему дети обучают роботов в разных странах мира.
Напомним, что состязания в Бангкоке собрали победителей чемпионата мира по робототехнике RoboCup 2017, которые проходили в июле этого года в Японии. Даниил Байдерин, Вениамин Бобаков и Александр Исаков выступили в лиге Junior в дисциплине «Театрализованные представления с роботами», завоевав по результатам соревнования бронзу и став первыми призерами из России за 20 лет.

18:00 Ельцин-центр (ул. Б. Ельцина, 3). Состоится торжественное открытие представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 и официальный запуск открытого международного конкурса на разработку концепций ЭКСПО-парка.
Ожидается, что участие в открытии примут губернатор Евгений Куйвашев, глава заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак, директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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