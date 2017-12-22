Анонсы событий на 20 декабря

19:17 | 19.12.2017

9:30-12:30 Конгресс-центр «Палладиум» (ул. Хохрякова, 10). Состоится итоговая встреча владельцев и руководителей интернет-магазинов Урала «UPGRADE ЕКАТЕРИНБУРГ 2017».

С нашими партнерами из исследовательской компании EWDN, организатором конференций и бизнес-завтраков UPGRADE, мы собрали для вас отличных e-commerce-экспертов из Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска.

Спикеры:

Борис Лепинcких, директор E96.ru;

Борис Искрицкий, руководитель отдела развития бизнеса «Яндекс.Маркет»;

Денис Сергеев, основатель и управляющий партнёр Web2Win;

Илья Мартынов, директор по продажам региона Сибирь и Дальний Восток DPD;

Элен Петрова, менеджер по работе с клиентами «Яндекс.Маркет Екатеринбург»;

Влад Широбоков, партнёр EWDN, сооснователь серии конференций ECOMWEEK, UPGRADE;

Андрей Шевченко, ведущий менеджер по работе с клиентами Boxberry.



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж, зал заседаний). Состоится IX экспертная конференция энергетиков Свердловской области и УрФО на тему «Российская энергетика между Октябрьской и цифровой революциями. Какой должна быть энергетика Урала?».

Встреча экспертов традиционно направлена на поиск ответов на актуальные вопросы отрасли: как идет развитие отечественной энергетики и в чем оно выражается? Как обеспечить совершенствование отрасли на базе отечественных технологий и как придать новый импульс развитию российской инженерной школы?

Мероприятие будет транслироваться в сети Интернет, благодаря чему к обсуждению проблем энергетики смогут присоединятся все желающие, в том числе старшеклассники свердловских школ.



10:00 ГКБ № 40 (ул. Волгоградская, 189). Состоится мастер-класс с участием ведущих хирургов клиники и профессора Королевского университета Малайзии, ведущего бариатрического хирурга Сингапура Петера Гоха по новой технологии лечения ожирения — мини-гастрошунтирование. Операцию можно будет увидеть и в «прямом эфире» по видеосвязи, и в самой операционной. Будут прооперированы несколько пациентов, страдающих патологическим ожирением.



11:00 ФКУ «Уралуправтодор» (ул. Луначарского, 203, 7-й этаж). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы дорожников в 2017 году. Начальник «Уралуправтодора» Алексей Борисов расскажет журналистам о знаковых проектах уходящего года, а также о планах на будущий.

Напомним, в ведении учреждения находятся четыре федеральные дороги, проходящие по территории региона: М-5 «Урал», Р-351 Екатеринбург — Тюмень, Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган, Р-242 Пермь — Екатеринбург.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная проблемам защиты прав граждан в Свердловской области.

Участники пресс-конференции:

Владимир Винницкий, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области;

Антон Мануйлов, заместитель председателя Координационного совета молодых юристов при Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Свердловской области;

Илья Раков, адвокат;

Станислав Извеков, адвокат;

Вера Пермякова, опекун девушки-инвалида Юлии Пупковой.

Вопросы пресс-конференции:

- Общественная палата Свердловской области отмечает, что в 2017 году изменилась тематика жалоб граждан: с чем это связано? О какой помощи просят свердловчане?

- Какие жалобы получили большой резонанс и дали толчок для изменения судебной практики?

- Особенное место среди жалоб занимают обращения по жилищным вопросам, а именно попытки отъема жилья у социально незащищенных граждан: по чьей вине это происходит? Как действовать, если возникает угроза потери жилья?

- Как часто жителям Свердловской области требуется помощь в представительстве в судах?

- В чью пользу разрешаются споры, когда ответчиком выступают государственные органы?



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина проведет пресс-конференцию, посвященную итогам 2017 года и планам на будущий год.

Также о самых знаковых событиях и принятых законах расскажут и ответят на вопросы журналистов председатели профильных комитетов: Владимир Терешков, Вячеслав Погудин, Владимир Никитин, Валентин Лаппо.



12:00 Спортивный комплекс «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48). Состоится пресс-конференция «Итоги работы строительного комплекса Екатеринбурга в 2017 году и планы на 2018 год».

2017 год был достаточно успешным для екатеринбургских строителей. Объемы ввода жилья в этом году вплотную приблизились к миллиону квадратных метров (более 960 кв. м), а нежилых помещений превысили 800 тыс. кв. метров. Бюджет Екатеринбурга потратил на строительство объектов социального назначения и дорог более 5 млрд рублей. Построено 2 школы, 2 детских сада и поликлиника. Полностью готовы тренировочные площадки для команд, принимающих участие в играх чемпионата мира по футболу 2018 года. Начаты работы по реконструкции школы № 1, строительству легкоатлетической арены спорткомплекса «Калининец», ведется подготовка к строительству комплекса «Эрмитаж-Урал».

Участники пресс-конференции:

- заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Аркадьевич Белышев расскажет об итогах года в строительстве жилых и нежилых объектов, объемах бюджетного строительства, перспективах возведения знаковых для города объектов, ходе работ над важнейшими градостроительными проектами: стратегией пространственного развития, Генпланом-2035, паспортизацией фасадов и т. д.;

- президент Российской гильдии риелторов Татьяна Юрьевна Деменок поделиться информацией о состоянии рынка недвижимости в Екатеринбурге и даст прогноз по его развитию в 2018 году;

- координатор Национального объединения строителей России по УрФО, президент СРО «Ассоциация строителей Урала» Сергей Платонович Лекомцев обозначит текущие и перспективные тенденции в строительной сфере уральской столицы, факторы, влияющие на «самочувствие» застройщиков и подрядчиков.

В ходе пресс-конференции будут озвучены также планы по проведению «Форума 100+» в 2018 году и даны комментарии по поводу возврата части градостроительных полномочий Администрации города Екатеринбурга в наступающем году.

Коллеги, так как пресс-конференция пройдет на объекте, имеющем особый режим охраны, необходима аккредитация с указанием фамилии, имени, отчества журналиста и его паспортных данных. Жду эту информацию от вас до 17 часов 19 декабря.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам мониторинга отзывов о качестве госуслуг в Свердловской области.

Участники пресс-конференции:

Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области;

Наталья Змеева, директор Многофункционального центра Свердловской области.

Вопросы пресс-конференции:

- Как жители Свердловской области оценивают качество оказания региональных и муниципальных услуг? Итоги работы системы «Ваш контроль» в 2017 году.

- Как оценки, которые выставляют жители Свердловской области, влияют на качество услуги? Что происходит, если оценка негативная?

- Министерство экономического развития РФ представило рейтинг регионов, в котором оценивается работа многофункциональных центров, Свердловская область — в числе лидеров. Какие критерии принимались во внимание?

- Какие услуги, которые можно получить через МФЦ, стали самыми популярными и востребованными?

- Как в этом году расширился список услуг, которые жители Свердловской области могут получить через МФЦ?



13:30 Уральский государственный педагогический университет (пр. Космонавтов, 26). Состоится пресс-конференция на тему «Национальная система учительского роста: проблемы и перспективы реализации всероссийского проекта для педагога». Гостями пресс-центра станут заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Ирина Мануйлова, заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов и ректор Уральского государственного педагогического университета Алевтина Симонова. Спикеры расскажут о национальной системе учительского роста, обсудят проблемы реализации технологии наставничества в школьно-университетском партнерстве и ресурсы профессионального роста педагога.

Национальную систему учительского роста предстоит создать повсеместно. Минобрнауки России уже утвердило «дорожную карту» проекта. Тема получит широкое обсуждение в рамках II Субфорума «Школьно-университетское партнерство как ресурс профессионального роста педагога». Мероприятие пройдет на базе Уральского государственного педагогического университета 20–21 декабря.



13:45 Аэропорт Кольцово. Рейсом SU-1412 из Москвы в аэропорт Кольцово прибудет чемпион Всемирной шахматной Олимпиады среди юношей и девушек до 16 лет, мастер ФИДЕ по шахматам, воспитанник Уральской шахматной академии Тимур Фахрутдинов.

Олимпиада проходила в Индии, где 15-летний уралец участвовал в составе сборной команды России, занявшей первое место. Тимур показал лучший результат среди всех участников сборной команды, набрав больше всего очков. Тимур Фахрутдинов — двукратный чемпион Европы, ученик опытного наставника, одного из лучших тренеров Уральской шахматной академии Сергея Журавлева.

В аэропорту чемпиона будет встречать руководство Уральской шахматной академии, родители, друзья.