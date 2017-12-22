Анонсы событий на 16, 17 и 18 декабря

19:54 | 15.12.2017

16 декабря



14:00 Российский государственный профессионально-педагогический университет (ул. Машиностроителей, 11). Пройдет Добровольческий форум Свердловской области «Сила Урала». Участниками мероприятия станут 350 добровольцев (волонтеров) из всех муниципальных образований Свердловской области. Форум станет крупнейшей площадкой для обсуждения вопросов и перспектив развития добровольчества в регионе и пройдет с привлечением экспертов по разным направлениям добровольчества.

16 декабря с 14:00 до 17:00 состоится презентация федерального портала «Добровольцы Урала», волонтерской программы Всемирной зимней универсиады в Красноярске, грантов «Хочу делать добро». В 18:30 — торжественное открытие Добровольческого форума Свердловской области «Сила Урала». В 19:00 — пленарное заседание «Добровольчество и его роль в обществе». В 20:00 стартует работа секций по направлениям (волонтеры Победы, социальное волонтерство, инклюзивное волонтерство, волонтеры-медики и др.

17 декабря в 10:00 состоится мотивационный тренинг по привлечению волонтеров. В 13:30 — продолжение работы секций по направлениям, а также круглый стол по развитию добровольчества в Свердловской области, с участием членов Общественной палаты. В 15:30 — закрытие форума. В 16:30 — флешмоб, в рамках которого все участники выстроятся в фигуру ладони.



15:00 Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а). Пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса «Доброволец Урала — 2017». Конкурс проводился в целях поощрения волонтеров и волонтерских организаций, добившихся особых успехов в своей добровольческой деятельности. В нем приняли участие более 50 волонтерских организаций Свердловской области. Победители будут определены в следующих номинациях: «Волонтерство Победы», «Событийное волонтерство», «Социальное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях», «Экологическое волонтерство», «Волонтерство в сфере культуры». Гран-при конкурса: «Доброволец Урала — 2017», «Добровольческая организация Урала — 2017».



15:00 Белинского, 86. Открытие штаба Ксении Собчак, личные встречи с горожанами, открытая встреча со сторонниками и журналистами в конференц-зале отеля «Онегин» (Розы Люксембург, 49).



18:00 Дом офицеров (ул. Первомайская, 27). Состоится 54-й областной слет студенческих отрядов Свердловской области. На мероприятии будут подведены итоги работы отрядов за учебный год и трудовой семестр, а также состоится награждение по номинациям: лучшие отряды по направлениям деятельности — студенческие строительные отряды, студенческие педагогические отряды (вожатые), студенческие отряды проводников, студенческие профильные отряды, которым вручаются знамена и ценные призы, лучшие отряды по комиссарской и социальной работе, лучшие командиры, комиссары студенческих отрядов, звездочки студенческих отрядов, которым вручаются фирменные призы.

В рамках мероприятия также пройдет выставка студенческих отрядов и концерт, на котором выступят коллективы, занявшие призовые места в конкурсах и фестивалях, прошедших в течение года.



18 декабря



10:00 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120). Состоятся реплики сторон и последнее слово подсудимого Сиволапа по делу о посягательстве на жизнь судебного пристава-исполнителя и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу решения суда.



10:00 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120). Состоится последнее слово подсудимого, экс-заместителя главы Белоярского ГО С. Прохоренко, осужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ.



10:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту предвыборной президентской кампании.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Аркадьевич Чайников обозначит сроки и основные этапы президентской кампании, правила и особенности ее проведения.

Как сообщалось ранее, сенаторы Совета Федерации единогласно проголосовали за назначение выборов президента России на 18 марта 2018 года. Таким образом, с 18 декабря официально начинается избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации.



11:30 ЦМТЕ «Конгресс-центр ККЗ» (ул. Куйбышева, 44д). Состоится официальный визит Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова в г. Екатеринбург.

В рамках визита состоится открытая встреча с екатеринбургским предпринимательским сообществом под модераторством предпринимателя Дмитрия Потапенко. На протяжении двух часов бизнес-омбудсмен будет отвечать на вопросы граждан о сути своей программы «Стратегия Роста», возможности ее реализации применительно к Свердловской области и других злободневных вопросах экономики и политики в России.

Мероприятие пройдет с 11:30 до 13:30. После окончания встречи состоится пресс-конференция Бориса Титова с 13:30 до 14:00 в малом конференц-зале.



14:00 Ул. Бажова, 99. В Октябрьском районе Екатеринбурга стартует поздравительная акция «Ау, Дедушка Мороз: живопись в подарок!», в рамках которой волонтеры, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравят маломобильных пенсионеров с Новым годом. Точкой отправления станет дом по адресу ул. Бажова, 99 (старт в 14:00). В течение дня Дед Мороз посетит еще несколько квартир, график передвижения можно уточнять по указанному телефону.

Уникальной задумкой этого года станет участие в акции художников пожилого возраста и живописцев с особенностями здоровья, которые подарят одиноким горожанам свои яркие творческие работы. Организатором мероприятия выступает Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга.

За годы существования проекта поздравления получили порядка 900 маломобильных пенсионеров и ветеранов, благодаря безвозмездной помощи благотворителей были приобретены подарки и необходимые товары, а в адресных выездах приняло участие около 100 добровольцев. Ежегодно организаторы привлекают к участию в акции волонтеров серебряного возраста и добровольцев с ограниченными возможностями здоровья, которые дарят радость праздника одиноким пенсионерам — жителям уральской столицы.



14:00 Гимназия № 9 (пр. Ленина, 33). Состоится пресс-тур «Ресурсные образовательные центры Екатеринбурга: опыт и перспективы».

Как заявила на пресс-конференции, состоявшейся 13 декабря, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, дальнейшее развитие сферы образования уральской столицы будет связано с увеличением количества так называемых «ресурсных центров» — гимназий и лицеев, в которых будут обучаться школьники только средних и старших параллелей, а набор в них будет осуществляться на конкурсной основе с 5-го класса. Первым таким центром стала гимназия № 9 — старейшее общеобразовательное учреждение Екатеринбурга.

Приглашаем вас посетить гимназию, узнать, как ее технологии, методики обучения детей и образовательный комплекс отличаются от других городских школ, каким образом налажено взаимодействие с учебными заведениями, где ведется подготовка первоклассников, поступающих затем в 9-ю гимназию, а также каковы перспективы развития ресурсных центров в Екатеринбурге.

Основным спикером пресс-тура станет директор гимназии № 9 Лариса Ивановна Кулькова. С журналистами также готовы общаться педагоги младших классов школ — партнеров гимназии, психологи, работающие с детьми, и представители Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. Спикеры прокомментируют изменения в правилах приема в первые классы школ Екатеринбурга, которые были озвучены на этой неделе.



15:00 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, конференц-зал). Общественная палата Свердловской области организует форум «Общественный контроль», на котором представит проекты по организации общественного контроля на выборах Президента Российской Федерации.

Представители инициативных групп представят на форуме проекты «Школы избирателя» и «Школы наблюдателя» по организации контроля за подготовкой помещений участковых комиссий и обеспечения доступности выборов для людей с ограниченными возможностями здоровья, организации общественных центров контроля за выборами в муниципалитетах и областного центра общественного наблюдения за выборами общественного наблюдения в день голосования, дискуссионной площадки для СМИ и экспертного сообщества.

Общественный контроль за подготовкой к выборам и общественное наблюдения в день голосования Общественной палате будут помогать проводить добровольцы и ветераны, организации инвалидов и политические партии, общественные советы при органах власти и муниципальные общественные палаты, молодежные структуры, гражданские активисты и правозащитники.



18:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург — Москва — Ялта — Владивосток, посвященная подведению итогов работы международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире».

Об итогах деятельности программы, отборе волонтеров, результатах их экспедиций и интересе иностранных школьников к русской культуре и языку расскажут ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, генеральный директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак, методист проекта, ведущий научный сотрудник института русского языка им. А. С. Пушкина Александра Ольховская и студенты-волонтеры, участники экспедиции.

В пресс-конференции в Екатеринбурге примет участие первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров.

На связь из Ялты выйдет заместитель директора Всероссийского детского центра «Орленок» Людмила Спирина.

На связь из Владивостока выйдет генеральный директор Всероссийского детского центра «Океан» Андрей Базилевский.

17 декабря 56 участников программы возвращаются из четырех экспедиций в Азербайджан, Армению, Киргизию и Таджикистан.

«Послы русского языка в мире» — международная волонтерская программа, в которой могут участвовать студенты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте 18–30 лет. Программа начала свою деятельность в сентябре 2015 года.