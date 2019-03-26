Анонсы
17:58 | 28.03.2019
Анонсы событий на 29 марта
Программа рассчитана на целый день. Первая остановка будет сделана в 10:15 в школе №1 (Арамиль, ул. 1 мая, 62), коллектив которой подготовил творческую программу, выставки рисунков и поделок и виртуальную экскурсию в дом-музей Павла Бажова.
В 11:15 состоится посещение Центральной городской библиотеки (Арамиль, ул. Ленина, 2 Г), где работает выставка книг писателя, кроме того, у всех желающих будет возможность своими руками изготовить поделку из глины.
В 12:15 участники мероприятия посетят отделение социальной реабилитации комплексного центра социального обслуживания населения Сысертского района (Арамиль, ул. Свердлова, 8), где пройдет встреча с детьми и чтение сказов Павла Бажова.
В 14:15 начнутся концертная программа и мастер-классы в Дворце культуры Арамили (ул. Рабочая, 120 А). После чего в 15.30 в школе №4 (ул. Рабочая, 130) можно будет окунуться в атмосферу уральской ярмарки: гости научатся расписывать пряники, глиняные свистульки и многое другое. А в конце состоится встреча с Хозяйкой Медной горы. Финальным пунктом этой программы станет посещение парка «Арамильская слобода» с обзорной экскурсией по казачьему острогу и подведением итогов дня.
11:00 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 марта, 15). Состоится заседание коллегии министерства культуры Свердловской области, в ходе которого будут подведены итоги работы в 2018 году и обозначены планы на текущий 2019 год. Участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
В частности, речь пойдет о реализации задач национального проекта «Культура», дальнейшей работе по переходу детских школ искусств в ведение региона, проведении мероприятий Года театра в Свердловской области. Кроме того, будут озвучены итоги проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры.
11:30 Начальная школа № 134 (улица Комсомольская, 63). Состоится торжественное открытие начальной школы № 134.
В мероприятии примут участие первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Михаил Ладейщиков, заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Ольга Бабченко, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга Майя Строшкова, депутат Екатеринбургской городской Думы Елена Дерягина, депутат Екатеринбургской городской Думы Владимир Крицкий.
© «Вечерние Ведомости»
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